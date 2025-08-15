Η Σαμσουνσπόρ ετοιμάζεται για τις ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό και αντί να περιοριστεί στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, έχει επιλέξει να εμφανιστεί με μια φανέλα που στέλνει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα.

Το μπλε χρώμα και τα σχέδια που θυμίζουν θαλάσσια ρεύματα μοιάζουν αθώα στην πρώτη ματιά. Μόνο που μέσα σε αυτά σχηματίζεται το πρόσωπο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ανθρώπου που αποβιβαζόμενος στη Σαμψούντα τον Μάιο του 1919, έδωσε το σήμα εκκίνησης για τη γενοκτονία των Ποντίων και την εκκαθάριση των χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου.

Η θάλασσα της φανέλας είναι ο Εύξεινος Πόντος, η θάλασσα που έφερε τον Κεμάλ στη Σαμψούντα, το λιμάνι που έχει χαραχτεί στη μνήμη των Ποντίων ως σημείο μηδέν του αφανισμού τους. Η ίδια η ομάδα έχει τον Ατατούρκ έφιππο στο σήμα της και τώρα τον προβάλλει με υπερμεγέθη τρόπο στην εκτός έδρας εμφάνιση.

Και ενώ η UEFA επισήμως απαγορεύει πολιτικά και προκλητικά μηνύματα στις φανέλες, η Σαμσουνσπόρ δοκιμάζει τα όρια – και ίσως την ανοχή – της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας και αναμένεται η αντίδραση της, όπως και αυτή του Παναθηναϊκού εφόσον η συγκεκριμένη εμφάνιση επιλεγεί για τα ματς με τους «πράσινους».

Πάντως ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, έκανε λόγο για «γέφυρα ειρήνης» ενόψει των αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό.

«Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι η ειρήνη και η καρδιά του η αδελφοσύνη. Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα. Όπως έλεγε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ: Ειρήνη στο σπίτι, Ειρήνη στον κόσμο».

Μόνο που το μήνυμα ακούγεται ειρωνικό όταν έχει επιλεγεί στην εκτός έδρας εμφάνιση το πρόσωπο του ανθρώπου που, για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου, συμβολίζει τον θάνατο και τον ξεριζωμό.