Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα 15 Αυγούστου τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Λευκορωσία, Αλεξάντερ Λουκασένκο, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε, ο κύριος σκοπός της τηλεφωνικής επικοινωνίας ήταν να τον ευχαριστήσει για την απελευθέρωση 16 κρατουμένων. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιθανή απελευθέρωση ακόμη 1.300 κρατουμένων, κάτι που, όπως σημείωσε, αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τις σχέσεις των δύο πλευρών. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία «πολύ καλή» και επεσήμανε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για μια σειρά θεμάτων.

Μεταξύ αυτών, όπως είπε, συζήτησαν και την επικείμενη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, γεγονός που δίνει μια διεθνή διάσταση στην επικοινωνία τους. Καταλήγοντας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Λουκασένκο στο μέλλον, τονίζοντας ότι αναμένει με ενδιαφέρον την επόμενη συνάντησή τους.

Από την άλλη πλευρά, το κρατικό πρακτορείο της Λευκορωσίας Belta απλώς επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Λουκασένκο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.