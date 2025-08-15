Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχουν σήμερα τα βλέμματα όλου του κόσμου στραμμένα πάνω τους, καθώς συναντιούνται στην Αλάσκα για μια ιστορική σύνοδο κορυφής που μπορεί να διευκολύνει το τέλος του τριετούς πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας συναντιούνται για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, προκειμένου να συζητήσουν τον τρόπο τερματισμού της σύγκρουσης στην Ανατολική Ευρώπη, αν και ο ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένει στο περιθώριο.

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA.

O Ντόναλντ Τραμπ μπήκε λίγο πριν τις 15:00 στο Air Force One και λίγο μετά αναχώρησε για την Αλάσκα.

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε στάση στην περιοχή Μαγκαντάν της Άπω Ανατολής της Ρωσίας, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς την Αλάσκα για τη συνάντηση κορυφής με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex. Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Ο Πούτιν βρίσκεται στην πόλη Μαγκαντάν για μια «πλήρη περιφερειακή επίσκεψη», η οποία περιλαμβάνει επίσκεψη σε βιομηχανική μονάδα και συνάντηση με τον κυβερνήτη της περιοχής, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Η πόλη είναι σημαντική. Ο Πούτιν έχει επισκεφθεί πολλές φορές, ακόμη και όταν ήταν πρωθυπουργός», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η πτήση από τη Μόσχα στο Μαγκαντάν διαρκεί περίπου οκτώ ώρες, και άλλες τέσσερις από το Μαγκαντάν στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής.

«Θα ξέρω μέσα στα πρώτα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε λεπτά… αν θα έχουμε μια καλή ή μια κακή συνάντηση»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία και ότι ο Ρώσος Πρόεδρος δεν θα «παίξει παιχνίδια» στη σημερινή συνάντησή τους στην Αλάσκα.

«Θα μάθουμε ποια είναι η θέση του καθενός. Και θα ξέρω μέσα στα πρώτα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε λεπτά… αν θα έχουμε μια καλή ή μια κακή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

«Και αν είναι κακή συνάντηση, θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Και αν είναι καλή συνάντηση, θα καταλήξουμε να έχουμε ειρήνη στο πολύ κοντινό μέλλον», προειδοποίησε.

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο Πούτιν δεν θα είχε ξεκινήσει την πλήρη εισβολή του στην Ουκρανία το 2022 αν ήταν πρόεδρος, και δήλωσε την Πέμπτη ότι ο πόλεμος «δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ».

«Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αν δεν ήμουν πρόεδρος, κατά τη γνώμη μου, θα προτιμούσε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αλλά είμαι πρόεδρος και δεν θα τολμήσει να τα βάλει μαζί μου».

Ο Πούτιν προσπαθεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία εδώ και τρεισήμισι χρόνια, αλλά δεν έχει καταφέρει να καταλάβει περισσότερο από το ένα πέμπτο του εδάφους της, με κόστος πάνω από 1 εκατομμύριο Ρώσους νεκρούς, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας και το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα παρακολουθήσουν τη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν «με μεγάλη ανησυχία», δήλωσε αναλυτής στο CNN.

«Για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, τα διακυβεύματα είναι πολύ υψηλά και η αβεβαιότητα τεράστια», δήλωσε ο Νάιτζελ Γκουλντ-Ντέιβις, ανώτερος ερευνητής για τη Ρωσία και την Ευρασία στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, στον Πόλο Σαντοβάλ του CNN την Παρασκευή.

«Η προοπτική ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν, σε σχετική απομόνωση, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα απειλούσε θεμελιωδώς όχι μόνο την ουκρανική, αλλά και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια, είναι πολύ ανησυχητική», είπε.

«Δεν πρόκειται ουσιαστικά για έναν πόλεμο στην Ουκρανία για εδάφη», ανέφερε. «Η ευρύτερη φιλοδοξία της Ρωσίας είναι να υποτάξει ολόκληρη την Ουκρανία (στον ρωσικό έλεγχο) — και στη συνέχεια, σε εύθετο χρόνο, να το χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για να απειλήσει την ευρύτερη ασφάλεια της ηπείρου.

«Κανείς δεν ξέρει πραγματικά πού θα καταλήξει ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ», σκέφτηκε. «Όλα εξαρτώνται από την αλχημεία της σχέσης Τραμπ-Πούτιν… Όλα εξαρτώνται από το τι συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου».

Ο Λαβρόφ, φορώντας ένα πουλόβερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ», δηλώνει ότι η Ρωσία θα παρουσιάσει μια σαφή θέση στον Τραμπ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα παρουσιάσει μια «σαφή και κατανοητή θέση» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Russian Foreign Minister Lavrov arrived for talks with the US in Alaska wearing a sweatshirt with the inscription ‘USSR’. pic.twitter.com/z1wVPlS3wb — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Ο Λαβρόφ μίλησε σύντομα στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του σε ξενοδοχείο στο Άνκορατζ την Πέμπτη, φορώντας ένα πουλόβερ με την επιγραφή «CCCP» – τα κυριλλικά γράμματα για «ΕΣΣΔ».

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα και ότι το Κρεμλίνο ελπίζει να συνεχίσει αυτή τη «χρήσιμη συζήτηση» στη σημερινή σύνοδο κορυφής.

Το παρελθόν

Τα ερωτήματα πολλά, αλλά αυτό που απασχολεί τους διεθνείς αναλυτές είναι ποιός Τραμπ θα εμφανιστεί σε αυτό το τετ-α-τετ: Η εκδοχή του σκληρού Τραμπ ή του μεγιστάνα ακινήτων που είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να κερδίσει την εύνοια του πρώην πράκτορα της KGB.

Από κολακεία μέχρι εκνευρισμό αναμεμειγμένο με απογοήτευση, ακόμη και με προσβολές, ο Τραμπ δεν φείδεται σχολίων για τον Πούτιν από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει, ίσως όχι. (Αλλά) θα έπρεπε», δήλωσε την πρώτη ημέρα που ξαναμπήκε στον Λευκό Οίκο. «Πάντα είχα πολύ καλή σχέση με τον Πούτιν», είπε τότε.

Η κολακεία ήταν αμοιβαία: «Δεν είναι απλώς έξυπνος, είναι και πραγματιστής», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης στις 24 Ιανουαρίου.

Αλλά από τότε, η διάθεση του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν αλλάζει διαρκώς. «Έχει ΤΡΕΛΑΘΕΙ τελείως!» έγραφε στα τέλη Μαΐου, μέχρι το «Δεν ενδιαφέρομαι πραγματικά να μιλήσω πλέον μαζί του», που είπε στη Σκωτία στις 28 Ιουλίου. Αλλά χθες, Πέμπτη απόγευμα, έδωσε 75% πιθανότητα επιτυχίας της συνάντησής του με τον Ρώσο ηγέτη.

Για τον Τραμπ, το δέλεαρ της σύναψης μιας συμφωνίας είναι ισχυρό. Έχει εμπλακεί σε μια ανοιχτή εκστρατεία για να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης φέτος, επισημαίνοντας αυτά που παρουσιάζει ως διπλωματικές νίκες του, και έχει ανησυχήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ με την προσμονή του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Κατά τα φαίνομενα, όπως εκτιμάται, ο Τραμπ εμφανίζεται διχασμένος: Από τη μία πλευρά, ο πειρασμός να κάνει εντυπωσιακές ανακοινώσεις, αόριστες αν χρειαστεί, που θα του επιτρέψουν να παρουσιαστεί ως «ειρηνοποιός» και από την άλλη υπάρχει η επιθυμία να μη θεωρηθεί ως το «σκυλάκι» του Πούτιν -το ψευδώνυμο που του δόθηκε από αντιπάλους του μετά τη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι το 2018. Τότε, η στάση Τραμπ ανησύχησε συμμάχους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και εντός των ΗΠΑ όταν ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε το μέρος του Ρώσου ηγέτη και όχι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές αμερικανικές εκλογές του 2016.

Αν και ο Πούτιν αποδέχθηκε να συναντήσει κατ’ ιδίαν τον Τραμπ, η Μόσχα τις τελευταίες μέρες τηρεί σιγή ιχθύος. Χθες, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσουν για το «τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό» των οικονομικών σχέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ, όπως και για τις προοπτικές για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Ελπίδες, επιφυλάξεις και επιπτώσεις

Πολύ πιο λεπτό θα είναι το θέμα των πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων, σε μια εποχή που ο ρωσικός στρατός κερδίζει έδαφος στην Ουκρανία. Η Μόσχα απαιτεί τέσσερις μερικώς κατεχόμενες περιοχές (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα), εκτός από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014 -απαιτήσεις απαράδεκτες για το Κίεβο. Ο Τραμπ υποσχέθηκε να μιλήσει στον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Η απάντηση θα μπορούσε να έχει βαθιές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους ηγέτες που ανησυχούν ότι η Ρωσία, εάν της επιτραπεί να απορροφήσει τμήματα της Ουκρανίας, θα είναι πιο επιθετική απέναντι σε συμμάχους του ΝΑΤΟ κοντά στη Ρωσία, όπως η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία.

Έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ουκρανία, η οποία χάνει έδαφος από τις ρωσικές δυνάμεις έπειτα από τρεισήμισι χρόνια σκληρών μαχών.

Παρατηρητές του Κρεμλίνου αναζητούν να δουν αν ο Τραμπ θα μαγευτεί ξανά από τον Πούτιν και θα επηρεαστεί από το επιχείρημά του ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να κυριαρχεί στην Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε, χθες, ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Όμως, την Πέμπτη το απόγευμα, το Κρεμλίνο θέλησε να υπενθυμίσει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο τόπος της συνόδου έχει και αυτός τους δικούς του συμβολισμούς. Η Αλάσκα πωλήθηκε από τη Ρωσία στις ΗΠΑ και η αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η στρατηγική της σημασία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ειδικά εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την Αρκτική.

«Ακόμα κι αν έπαιρνα τη Μόσχα και το Λένινγκραντ δωρεάν σε μια συμφωνία με τη Ρωσία, τα fake media θα έλεγαν ότι έκανα μια κακή συμφωνία», είπε πριν μέρες ο Τραμπ, εξοργισμένος με δημοσιεύματα αναφορικά με τη σύνοδο της Αλάσκας.

Το Λένινγκραντ, το όνομα που έδωσαν οι σοβιετικές αρχές στην πρώην ρωσική αυτοκρατορική πρωτεύουσα, επανήλθε σε Αγία Πετρούπολη το 1991, λίγο πριν από την επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ.

«Η Αλάσκα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας»

Στους δρόμους του Άνκορατζ, στην Αλάσκα, πραγματοποιήθηκαν δυναμικές διαδηλώσεις με στόχο να εκφραστεί η συμπαράσταση στην Ουκρανία, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι πολίτες, κρατώντας ουκρανικές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «Η Αλάσκα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας» και «συλλάβετε τον Πούτιν», θέλησαν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα υπέρ της κυριαρχίας και της ελευθερίας του ουκρανικού λαού.

🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. “Ukraine and Alaska — Russian never again.” pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025

Πηγές: CNN, Daily Mail, ΑΠΕ-ΜΠΕ