Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε πως η Μόσχα σκοπεύει να παρουσιάσει μια «σαφή και κατανοητή θέση» στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας σύντομα στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του σε ξενοδοχείο στο Άνκορατζ την Πέμπτη, ο Λαβρόφ εμφανίστηκε φορώντας ένα πουλόβερ με την επιγραφή «CCCP» – τα ρωσικά γράμματα που αντιστοιχούν στην πρώην Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣΔ).

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επισήμανε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα, υπήρξε σημαντική πρόοδος και εξέφρασε την ελπίδα το Κρεμλίνο να συνεχίσει αυτή την «εποικοδομητική συζήτηση» στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής.

«Ποτέ δεν κάνουμε σχέδια εκ των προτέρων. Έχουμε επιχειρήματα και μια σαφή, κατανοητή θέση. Θα την παρουσιάσουμε», τόνισε ο Λαβρόφ. «Πολλά έχουν ήδη γίνει κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ, Γουίτκοφ. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε αυτήν την εποικοδομητική συζήτηση».