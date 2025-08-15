Το Air Force One απογειώθηκε από τη βάση Άντριους και όπως αναφέρει το ΒΒC, αν και είναι μια μεγάλη πτήση προς την Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει όλα όσα χρειάζεται στο αεροσκάφος.

Σε γράφημα που παρουσιάζει αποκαλύπτει αρκετά χαρακτηριστικά του διάσημου αεροσκάφους όπως το πού βρίσκεται η σουίτα του πορέδρου των ΗΠΑ που διαθέτει γραφείο και γυμναστήριο, αλλά και η τραπεζαρία και η αίθουσα συσκέψεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.