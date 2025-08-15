Στους δρόμους του Άνκορατζ, στην Αλάσκα, πραγματοποιήθηκαν δυναμικές διαδηλώσεις με στόχο να εκφραστεί η συμπαράσταση στην Ουκρανία, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι πολίτες, κρατώντας ουκρανικές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «Η Αλάσκα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας» και «συλλάβετε τον Πούτιν», θέλησαν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα υπέρ της κυριαρχίας και της ελευθερίας του ουκρανικού λαού.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον δεκαέξι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε ολόκληρη την Αλάσκα, οι οποίες θα λάβουν χώρα από την Πέμπτη έως και το Σάββατο. Πολίτες από το Φέρμπανκς μέχρι το Κόντιακ και το Κέτσικαν δηλώνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στην ουκρανική υπόθεση, με αφορμή τη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας.

Δυναμική κινητοποίηση από τοπικές ομάδες

Η Νικόλ Κόλινς, συντονίστρια της ομάδας Ketchikan Mayday for Democracy, ανακοίνωσε τη διοργάνωση αγρυπνίας το βράδυ της Πέμπτης, με σκοπό τη στήριξη της Ουκρανίας. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή της, «Πρώτα απ’ όλα, στόχος μας είναι να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με τους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Ουκρανία, να τους ενημερώσουμε ότι όλοι παρακολουθήσαμε με τρόμο την εισβολή στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια». Η ίδια υπογράμμισε πως, «Παρόλο που βρισκόμαστε σε αυτό το νησί στη Νοτιοανατολική Αλάσκα, είμαστε μέλη της ανθρώπινης φυλής και είμαστε όλοι μέρος αυτού του κόσμου και θέλουμε να ξέρουν ότι τους βλέπουμε και ότι είμαστε δίπλα τους».

Η Κόλινς σημείωσε ότι η ομάδα ξεκίνησε μηνιαίες διαμαρτυρίες από την άνοιξη, με αφορμή τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως εξήγησε, «Η πλειοψηφία μας ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», παρατηρώντας τη διεθνή συγκυρία, και ως αποτέλεσμα ενεργοποιήθηκαν ακόμα περισσότερο τα μέλη της κοινότητας για να στηρίξουν τόσο τον Ζελένσκι όσο και τον ουκρανικό λαό.