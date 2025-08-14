Σοκαριστικές εικόνες έρχονται από την Πάτρα, όπου κάμερα κινητού τηλεφώνου κατέγραψε τη στιγμή που νεαρός άνδρας ανάβει φωτιά σε χωράφι με ξερά χόρτα.

Στο βίντεο, που τράβηξαν κάτοικοι της περιοχής, φαίνονται οι πρώτες φλόγες να ξεπηδούν, ενώ ακούγονται φωνές: «Παιδιά, παιδιά, υπάρχει άνθρωπος που έβαλε φωτιά! Πάνε να τον πιάσουνε!».

Μετά την άμεση καταγγελία, ο 25χρονος εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη. Το απόγευμα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Κυριακή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του in.gr: