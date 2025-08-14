Ένταση σημειώθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όταν εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί, 27 και 19 ετών, που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή των Συχαινών. Κατά την αποχώρησή τους, συγκεντρωμένο πλήθος τούς αποδοκίμασε έντονα, εκτοξεύοντας ύβρεις και κατηγορώντας τους ότι «έκαψαν όλη την Πάτρα».

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν νωρίτερα στον αρμόδιο εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν, η οποία ορίστηκε για το πρωί της Κυριακής ενώπιον του Ανακριτή Πατρών.

Ο 19χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ ο 27χρονος υποστηρίζει ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν θυμάται τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Η φωτιά φέρεται να ξέσπασε μετά τη δύση του ηλίου, όταν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, την ώρα που μαίνονταν και άλλη πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι.

Παράλληλα, για ξεχωριστό περιστατικό εμπρησμού στην περιοχή του Γηροκομείου, κατηγορείται ένας 25χρονος, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε σε χωράφι να προβαίνει σε ύποπτες ενέργειες και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Οι αρχές έχουν συγκεντρώσει φωτογραφικό και υλικό τεκμηρίωσης, μεταξύ των οποίων και εικόνες από το μπουκάλι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Ο ρόλος που έπαιξε βίντο στη σύλληψή τους

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε στην διάθεσή της η Πυροσβεστική και δόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί για την ταυτοποίηση δύο οχημάτων που φαίνονταν στο οπτικό υλικό.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το βίντεο απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και με συρραφή από άλλο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή.