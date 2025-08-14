Σφοδρή επίθεση στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, εξαπέλυσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφερόμενος στις φωτιές, κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη, τα πιθανά αίτια και τις επιπτώσεις τους. Όπως ανέφερε ο υπουργός, η συμπεριφορά του κ. Πελετίδη είναι επικίνδυνη και οι δηλώσεις του για το 112 εγκληματικές για τη δημόσια ασφάλεια.

«Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κεφγαλογιάννης.

Υπενθυμίζεται ότι τα μηνύματα του 112, γεγονός που έχει συμβάλει στις εκκενώσεις εκατοντάδων περιοχών από την ημέρα της λειτουργίας του, επέκρινε ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όσοι αγνόησαν τα μηνύματα για εκκενώσεις ήταν αυτοί που έσωσαν τις περιουσίες τους.

Ειδικότερα, ο κ. Πελετίδης μιλώντας στον Real FM είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». Έπειτα, συμφώνησε πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους.

«Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» υπογράμμισε.