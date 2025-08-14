Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φωτιές ανά την επικράτεια. Πάντως, η εικόνα στα περισσότερα πύρινα μέτωπα είναι βελτιωμένη, με τους ανέμους να έχουν κοπάσει.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα

Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα Αττικής.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς.

Σε ύφεση η φωτιά στην Ερμιόνη

Υπό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:00 σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ερμιόνη Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025

Αναλυτικά η εικόνα στα πύρινα μέτωπα

O εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης τόνισε ότι πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ειδικότερα ανέφερε:

στη Ζάκυνθο , αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία (3) ελικόπτερα,

, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία (3) ελικόπτερα, στην περιοχή Γυμνότοπος , βόρεια της Φιλιππιάδας , αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και δύο (2) ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι ενέργειες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων, κυρίως στις παρυφές της Φιλιππιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η περίμετρος της πυρκαγιάς,

, βόρεια της , αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και δύο (2) ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι ενέργειες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων, κυρίως στις παρυφές της Φιλιππιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η περίμετρος της πυρκαγιάς, στην Αχαΐα γενικότερα αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι ενεργή, στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό . Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους,

γενικότερα αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά, αυτή τη στιγμή . Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, στη Χίο, η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον, του οικισμού Παρπαριά. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί δύο (2) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα.

Αχαΐα – Ενεργές εστίες στον Ρωμανό

Ενεργές εστίες φωτιάς παραμένουν στην περιοχή Ρωμανού στην Aχαϊα με σύμμαχο των πυροσβεστικών δυνάμεων την άπνοια που επικρατεί σήμερα και τους επιτρέπει να κάνουν στοχευμένες ρίψεις με τα εναέρια μέσα. Άνιση μάχη έδωσαν όλο το βράδυ πυροσβέστες και εθελοντές η οποία τελικά δείχνει να κερδίζεται.

Στελέχη της ομάδας Συστημάτων Μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν σηκώσει drone προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση των εστιών στην περιοχή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Παραμένει σε ετοιμότητα όλος ο μηχανισμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς θα χρειαστούν μέρες για να σβήσουν όλες οι εστίες. Προβλήματα υπάρχουν, ωστόσο, στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης και υδροδότησης με συνεργεία να προσπαθούν να επιδιορθώσουν της βλάβες, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

«Είμαστε στο τελευταίο στάδιο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Δυτική Αχαΐα. Έκαψε πάρα πολύ μεγάλη έκταση στη δυτική Αχαΐα χθες όμως στην Πάτρα είχαμε πρωτοφανείς, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όλο το βράδυ έγινε προσπάθεια από την Πυροσβεστική και με τη συνδρομή της Περιφέρειας με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μηχανημάτων, πάνω από 30 μηχανήματα, χωματουργικά, υδροφόρες κλπ. να μην περάσει η φωτιά πέραν του Ρωμανού, είναι μία από τις ωραιότερες περιοχές της Πάτρας γιατί αν πήγαινε παραπέρα θα είχαμε πραγματικά προβλήματα που δεν θέλω να τα σκέφτομαι» δήλωσε στην ΕΡΤ, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίωνας Ζαΐμης.

Φωτιά στη Χίο: Συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες

Στην πυρκαγιά της Χίου, παραμένει ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς στην περιοχή Κέραμος, βόρεια από Σπαρτούντα, καθώς και στην Παναγία Παγούσαινα, δυτικά και βόρεια της Βολισσού.

Στην περιοχή της Παγούσαινας επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Αντίθετα στην Κέραμο, μέχρι τις 12.30 δεν έχουν γίνει ρίψεις νερού. Μέχρι τις 10.00 το πρωί, ήταν ιδιαίτερη πυκνή και χαμηλή η νέφωση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με υπεράνθρωπες προσπάθειες, όλο το βράδυ, κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά τόσο στο χωριό Κηπουριές όσο και σε Φυτά, Σπαρτούντα, Χάλανδρα αλλά και Παρπαριά. Χθες βράδυ η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Κηπουριές, σύμφωνα με κάτοικους δεν έχουν καεί σπίτια. Επίσης έφτασε κοντά στο χωριό Παρπαριά, όπου και κατάφεραν να την ελέγξουν. Πάντως, η ατμόσφαιρα σε όλη την γύρω περιοχή της Αμανής είναι αποπνικτική και στο δρόμο από Κατάβαση προς Βολισσό, αφού η άπνοια έχει «καθίσει» τον καπνό.