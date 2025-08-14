Βελτιωμένη είναι η εικόνα σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, μετά την ολονύχτια μάχη των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. O εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης τόνισε ότι πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ειδικότερα ανέφερε:

στη Ζάκυνθο , αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί τρία (3) ελικόπτερα,

στην περιοχή Γυμνότοπος, βόρεια της Φιλιππιάδας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και δύο (2) ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι ενέργειες για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων, κυρίως στις παρυφές της Φιλιππιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η περίμετρος της πυρκαγιάς,

στην Αχαΐα γενικότερα αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, αλλά, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά είναι ενεργή, στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε (5) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους,

στη Χίο, η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον, του οικισμού Παρπαριά. Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί δύο (2) αεροσκάφη και έξι (6) ελικόπτερα.

Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στο Ξηροχώρι Ηλείας, είναι σε ύφεση.

Πάτρα: Βελτιωμένη η εικόνα – Επιχειρούν συνεχώς εναέριες και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή από τα Συχαινά μέχρι του Ρωμανού της Πάτρας και οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, με την μεγαλύτερη να βρίσκεται ανατολικά από την συνοικία της Αροής.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και έξι ελικόπτερα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν όπου υπάρχουν εστίες φωτιάς.

Καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ώστε να τις περιορίσουν και να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις, που θα μπορούσαν να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές.

Μάλιστα, όπου εκδηλώθηκαν αναζωπυρώσεις ήταν άμεση η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ το έργο τους βοήθησε το γεγονός ότι είχε μειωθεί σημαντικά η ένταση των ανέμων.

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι τουλάχιστον επτά συνοικιών της πόλης έζησαν για δεύτερη νύχτα ώρες αγωνίας, βλέποντας τις φλόγες από τις διάσπαρτες εστίες να καίνε.

Υπεράνθρωπη η προσπάθεια των πυροσβεστών στις Κηπουριές της Χίου

Στις Κηπουριές της Χίου, η κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη μετά από μία ολονύχτια μάχη καθώς η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύπτει τα καμένα σπίτια και τις αγροτικές εκτάσεις που έγιναν στάχτη.

«Έδωσαν τιτάνια μάχη για να μη περάσει η φωτιά το δρόμο, προς το νότιο τμήμα, που υπάρχει ένα άκαυτο δάσος» σημείωσε περιγράφοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν δυναμική της φωτιάς που είχε τεράστια έκταση και έκαιγε σε δύσβατα σημεία και χαράδρες του νησιού που έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα από τις φωτιές.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε ένα σημείο», πρόσθεσε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις συνεχείς αναζωπυρώσεις της φωτιάς λόγω των ισχυρών ανέμων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, για Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια ΒΑ Πελοπόννησο και Θράκη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

* Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή με εντολή του αρχηγού, καθώς και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ για τις ανωτέρω περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για μια ακόμα φορά, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.