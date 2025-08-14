Στις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU μας εργάζεται στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά της για βοήθεια. Και οι πυροσβέστες που έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία φον ντερ Λάιεν.

Our fight against wildfires continues. Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro. We’re mobilising support for Greece following their request for assistance. And prepositioned firefighters are already helping in Spain. This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Η Ελλάδα ζήτησε 4 αεροσκάφη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (12/8) ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Εν τω μεταξύ, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα της χώρας, με την κατάσταση να είναι ανεξέλεγκτη στην Πάτρα και γενικά στην Αχαΐα

Μεγάλα μέτωπα συνεχίζουν να υπάρχουν στη Χίο, την Πρέβεζα και την Ζάκυνθο, με το 112 να στέλνει μηνύματα για εκκενώσεις, ενώ καλύτερη φαίνεται ότι είναι η κατάσταση σε Βόλβη και Σκύδρα.

Παράλληλα, σε ύφεση είναι τα τρία μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό.