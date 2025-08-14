Δύο νεαροί που κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών Πάτρας βρίσκονται στα χέρια της Αστυνομίας.

Ταυτόχρονα, ένα ακόμα άτομο προσήχθη σήμερα τα ξημερώματα ως ύποπτο από την περιοχή της Αρόης, ενώ στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη χτες με την κατηγορία του εμπρησμού στη περιοχή του Γηροκομείου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στα Συχαινά, είναι ένας 27χρονος και ένας 19χρονος, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από βίντεο και μαρτυρίες, ενώ ο 19χρονος έχει ήδη ομολογήσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την ΕΛ.ΑΣ., ο 19χρονος ομολόγησε ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Σημειώνεται ότι η φωτιά μπήκε όταν είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και δεν πετούσαν τα εναέρια μέσα, ενώ ήταν σε εξέλιξη μία ακόμα πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι.

Ο ρόλος που έπαιξε βίντο στη σύλληψή τους

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε στην διάθεσή της η Πυροσβεστική και δόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί για την ταυτοποίηση δύο οχημάτων που φαίνονταν στο οπτικό υλικό.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το βίντεο απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και με συρραφή από άλλο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή.

Από το στοιχείο αυτό οδηγήθηκαν στους δύο κατηγορούμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και επικαλείται κενά μνήμης λέγοντας ότι είχε πιει τσίπουρο, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς η σύλληψη έγινε μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Και οι δύο δεν έχουν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.

Ο 25χρονος που συνελήφθη επίσης χτες στην περιοχή του Γηροκομείου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πάτρας κατηγορούμενος για εμπρησμό, ενώ ο ίδιος αρνείται πεισματικά κάθε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι, όπως καταθέτουν, τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα στον χώρο του Γηροκομείου, από όπου λίγο αργότερα ξεκίνησε φωτιά.

Ο άνδρας που προσήχθη τα ξημερώματα στην Αρόη εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμούς και η Αστυνομία θα συνεννοηθεί με τον εισαγγελέα για την τύχη του, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του.

Ο προσαχθείς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για φωτιές σε κάδους και ληστεία.