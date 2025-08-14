Αποτυπώματα ενός 26χρονου Αλβανού, σεσημασμένου για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, εντοπίστηκαν σε εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε πριν από δύο ημέρες σε δασική περιοχή της Δροσιάς από πολίτη.

Ο μηχανισμός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης και παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες τον απέστειλαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση, όπου και προέκυψε η ταυτοποίηση του υπόπτου.

Δροσιά: Ο εμπρηστικός μηχανισμός

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που βρέθηκε στη Δροσιά αποτελούνταν από δυό γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι. Από το σημείο στην οδό 1ης Μαΐου, πέρασε ένας περίοικος και το «πακέτο» του τράβηξε την προσοχή.

Πλησίασε και βλέποντας ότι πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Ειδικό κλιμάκιο έφτασε στη Δροσιά και απομάκρυνε τον μηχανισμό, ο οποίος μεταφέρθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).