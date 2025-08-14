Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, προχώρησε χθες αστυνομία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών και χρηματική ποινή ύψους 31.000 ευρώ. Οι κατηγορίες αφορούσαν διακίνηση ναρκωτικών ουσιών – συγκεκριμένα αγορά, μεταφορά και κατοχή από κοινού κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοκατοχή, καθώς και κατοχή πλαστού διαβατηρίου.

Κατάσχεση πλαστών εγγράφων και νέα ποινική δικογραφία

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, στην κατοχή του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πλαστό διαβατήριο και μία πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης. Για το αδίκημα αυτό, σχηματίστηκε ξεχωριστή ποινική δικογραφία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή, ενώ, όπως αναφέρεται, «η δικογραφία που σχηματίστηκε για πλαστογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως», σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος.