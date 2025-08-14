Τη στήριξή τους προς τους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές ανακοινώνουν οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της.

Η ΕΕΤ διευκρινίζει πως, στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές, τα τραπεζικά ιδρύματα που είναι μέλη της *θα στηρίξουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν* από τα πρόσφατα καταστροφικά γεγονότα.

Επικοινωνία με τις Τράπεζες για Υποβολή Αιτημάτων

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, *όσοι ενδιαφέρονται για τα μέτρα στήριξης καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την τράπεζά τους, προκειμένου να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα*. Οι τράπεζες παραμένουν στο πλευρό των πελατών τους, αξιολογώντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά με στόχο τη διευκόλυνση όσων υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές.