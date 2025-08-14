Σε μετωπική επίθεση κατά της αντιπολίτευσης και μιας μειοψηφίας ΜΜΕ που, όπως υποστηρίζει, διακινούν παραπληροφόρηση και προπαγάνδα με αφορμή τα μέτωπα των πρόσφατων πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, προχώρησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Σε ανάρτησή του έδωσε αναλυτικές απαντήσεις σε βασικές αιτιάσεις, εξαπολύοντας ταυτόχρονα κριτική σε πολιτικές και δημοσιογραφικές πρακτικές που χαρακτηρίζει «μυθεύματα» που αποσκοπούν στην παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε οργανωμένα τα αντεπιχειρήματα της κυβέρνησης απέναντι στις κατηγορίες για ελλείψεις πυροσβεστών, εξοπλισμού, για τη λειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, αλλά και για τη συνολική στρατηγική πρόληψης, στήριξης και διαχείρισης των κρίσεων πυρκαγιάς.

Επανειλημμένες Πυρκαγιές και Πανελλαδική Κρίση

Οι διαρκείς και πολυεστιακές πυρκαγιές που σημειώνονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη χώρα αποτελούν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μια μεγάλη δοκιμασία για τις κρατικές δομές ασφαλείας. Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη μνεία στο τιτάνιο έργο των πυροσβεστών, των σωμάτων ασφαλείας, των εθελοντών και των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι τους αξίζει ο υπέρτατος σεβασμός και απεριόριστη ευγνωμοσύνη από την κοινωνία. Έσπευσε παράλληλα να τονίσει ότι «η Πολιτεία συνεχίζει να στέκεται αρωγός στο έργο τους».

Αντιπολίτευση και Ρόλος των ΜΜΕ στη Διασπορά Παραπληροφόρησης

Κατά τον κ. Μαρινάκη, κάθε χρονιά και με αφορμή κάθε κρίση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκμεταλλεύονται τις δύσκολες ώρες των πολιτών για «αντιπολιτευτικό μένος», βρίσκοντας σύμμαχο σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που πρόθυμα προωθούν την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα.

Ανάλυση Κυβερνητικών Απαντήσεων σε Καίρια Ερωτήματα

Στελέχωση Πυροσβεστικής: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τους ισχυρισμούς περί έλλειψης πυροσβεστών, παρουσιάζοντας στοιχεία που δείχνουν ότι το Σώμα αριθμεί φέτος 18.000 άτομα, εκ των οποίων οι μόνιμοι και πενταετούς υποχρέωσης φτάνουν τους 15.500 και οι εποχικοί τους 2.500, μια αύξηση 30% σε σχέση με το 2019.

Επιπλέον, βάσει στοιχείων της Eurostat για το 2023, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη σε αριθμό πυροσβεστών ανά κάτοικο στην Ευρώπη, ενώ αυξημένος είναι και ο αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, φτάνοντας φέτος τους 4.900 από 2.130 το 2021.

Εξοπλισμός και Εναέρια Μέσα: Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση του στόλου της Πυροσβεστικής μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φέτος ο επίγειος στόλος περιλαμβάνει πάνω από 3.680 οχήματα (από 3.410 το 2022), ενώ τα εναέρια μέσα έχουν αυξηθεί σε 82 έναντι 61 το 2019.

Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών και 112: Απαντώντας στην κριτική για τη χρήση του 112, ο κ. Μαρινάκης υπεραμύνθηκε της λειτουργίας του, χαρακτηρίζοντάς το εθνικό κεκτημένο που προστατεύει πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή. Τόνισε δε ότι οι εκκενώσεις βασίζονται σε εισηγήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι υποτιμητικές αναφορές στο σύστημα εκκενώσεων συνιστούν «εγκληματική ανευθυνότητα». Ενδεικτικά, μόνο στον Δήμο Πατρέων υποβλήθηκαν φέτος 11 αιτήματα για αποστολή μηνύματος 112.

Πρόληψη και Επιχειρησιακή Ετοιμότητα: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προληπτική δράση, όπως το πρόγραμμα Antinero για την προστασία δασών (άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από το 2022), την ενίσχυση δήμων με 40 εκατομμύρια ευρώ για πυροπροστασία και την επέκταση των εργασιών καθαρισμού οικοπέδων, με περισσότερες από 700.000 δηλώσεις φέτος.

Τεχνολογική Υποστήριξη: Εξοπλισμός όπως drones με θερμικές κάμερες υπερδιπλασιάστηκε (82 φέτος, 45 πέρυσι) παρέχοντας 24ωρη επιτήρηση για έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Καταπολέμηση Παραπληροφόρησης: Στην αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων για τη φωτιά στην Αχαΐα, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε όσους διασπείρουν fake news να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που συνεπάγεται η διασπορά ανακριβών πληροφοριών, ιδίως σε περιόδους κρίσης.

Απονομή Δικαιοσύνης & Αυστηροποίηση Ποινών: Αναφέρθηκε στη σκλήρυνση των ποινικών κυρώσεων για εμπρησμούς από αμέλεια ή δόλο από το 2021, με την ποινή να εκτίεται πλέον πραγματικά στη φυλακή για κάθε ποινή άνω του ενός έτους – μέτρο που καταργεί κάθε περίπτωση ατιμωρησίας. Μόνο το φετινό έτος σημειώθηκαν τουλάχιστον 300 συλλήψεις για εμπρησμό.

Αύξηση Προϋπολογισμού: Την πενταετία 2019-2025, ο κρατικός προϋπολογισμός για πυρόσβεση και πολιτική προστασία αυξήθηκε κατά 56% (από 2,247 δισ. σε 3,507 δισ. ευρώ).

Στατιστικά Αντιπυρικής Περιόδου και Κλιματική Πρόκληση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί «δικαιολογία» αλλά σκληρή πραγματικότητα. Το 2025 είναι, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η δεύτερη χειρότερη αντιπυρική περίοδος με έξι ημέρες υψίστης κατηγορίας κινδύνου (5) και 28 ημέρες στην κατηγορία 4, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διαχειρίζεται κατά μέσο όρο 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές ημερησίως, και πάνω από 150 στο κρίσιμο 48ωρο Δευτέρας-Τρίτης του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, επισήμανε τις ακραίες συνθήκες θερμότητας και ανέμων που επικρατούν.

Το Πανευρωπαϊκό Πλαίσιο – «Η Μεσόγειος Φλέγεται»

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο φετινός απολογισμός καμένων εκτάσεων στη Νότια Ευρώπη είναι υπερδιπλάσιος του μέσου όρου της τελευταίας 20ετίας, με την Ελλάδα να κινείται κοντά στον μέσο όρο παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ιταλία, τα Βαλκάνια και η Κύπρος δοκιμάζονται εξίσου από τα καταστροφικά μέτωπα φωτιάς, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και όχι μονάχα ελληνικό.

Στην κατακλείδα της παρέμβασής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήρε τη συμβολή και την αυτοθυσία των πυροσβεστών, των δυνάμεων της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας και των εθελοντών που καθημερινά μάχονται για την προστασία πολιτών και περιουσιών. «Το δικό μας χρέος είναι η διαρκής ενίσχυση του κράτους για την αντιμετώπιση ολοένα και πιο δύσκολων συνθηκών», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία της χώρας απέναντι στο αυξανόμενο πρόβλημα των πυρκαγιών.