«Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να συμπαρασταθούμε σε όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, δεν πρόκειται για αριθμούς, έχουν χαθεί σπίτια, περιουσίες, ζώα αλλά και περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού κάλλους», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας στο Mega.

Τόνισε ότι «η πρόληψη δεν είναι ούτε θεωρία, ούτε επικοινωνία», σχολιάζοντας ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε για ακόμη μια χρονιά οι πυρκαγιές να σβήνουν στη θάλασσα ή στις αυλές των σπιτιών». Επισήμανε ότι «η πρόληψη γίνεται τον χειμώνα με καθαρισμούς, με τοπικά σχέδια προστασίας ειδικά σε περιοχές όπου έχουμε δασικές εκτάσεις και οικισμούς. Γίνεται με οργανωμένα σχέδια εκκένωσης, γιατί δεν αρκεί ένα μήνυμα 112. Όταν θα έρθει το 112 πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο απομάκρυνσης ατόμων σε ανάγκη, με αναπηρία».

Η κ. Μαρκογιαννάκη έθεσε τη διάσταση της αξιοποίησης των εποχικών πυροσβεστών στην πρόληψη, σημειώνοντας ότι «κάθε καλοκαίρι χειροκροτούμε τους εποχικούς πυροσβέστες αλλά τον χειμώνα τους ξεχνάμε». «Φέτος 600 εποχικοί με εμπειρία, έμειναν εκτός, λόγω της αναπροσαρμογής των ηλικιακών κριτηρίων», είπε.

Υποστήριξε ότι «υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης ώστε την επόμενη ημέρα να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας, ώστε να μην επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία κάθε καλοκαίρι. Έχουμε τα εργαλεία, υπάρχει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση». Τόνισε δε ότι «δεν νοείται να βλέπουμε να απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης η αναβάθμιση των 7 canadair και η δημιουργία των 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας, τα οποία η Νέα Δημοκρατία παρουσίαζε ως την κορωνίδα της αρχιτεκτονικής της στα θέματα πολιτικής προστασίας». Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για «αφωνία» απέναντι στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ ρώτησε «γιατί ο ΔΕΔΔΗΕ σταμάτησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έργα αποψίλωσης, δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και υπογειοποίησηςτων καλωδίων», σημειώνοντας ότι ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ «έχει απευθύνει αυτό το σαφές ερώτημα στην κυβέρνηση και οφείλει να απαντήσει».

Η κ. Μαρκογιαννάκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «είναι ντροπή όσα είπε η κυρία Βούλτεψη για τους εθελοντές, οι οποίοι δίνουν κάθε φορά τη μάχη στα πύρινα μέτωπα χωρίς να τους έχουν διατεθεί τα ατομικά μέσα προστασίας και τις περισσότερες φορές πληρώνουν από την τσέπη τους τις μετακινήσεις με τα δικά τους οχήματα».