Στα στοιχεία της Eurostat, που δείχνουν ότι το 46% των Ελλήνων δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε για μια συνεχόμενη εβδομάδα διακοπές μακριά από το σπίτι τους, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπολύοντας έντονη κριτική κατά της κυβέρνησης.

«Το 46 % των Ελλήνων βάσει στοιχείων της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 27%. 19% παραπάνω αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές από το μέσο Ευρωπαίο. Η κυβέρνηση έχει “εξαφανίσει” το καλοκαίρι για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Real».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε επίσης τη διάσταση της ανθεκτικότητας στον απόηχο των πρόσφατων πυρκαγιών. «Χρειάζεται άλλη πολιτική πρόληψης και όχι να πηγαίνουμε με το manual των καθυστερημένων λύσεων αφού έχει συντελεστεί η καταστροφή. Πρέπει να δώσουμε έμφαση πως προλαμβάνουμε κάτι από το να μη γίνει, πως δημιουργούμε τους όρους για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση στο πεδίο και πως να αποκαθιστούμε γρηγορότερα τις ζημιές και τις οικονομικές συνέπειες. Η κυβέρνηση επιμένει να αντιμετωπίζει αποσπασματικά τα θέματα, να τα βλέπει κατά τη γνώμη μου ερασιτεχνικά τόσο επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο προληπτικών παρεμβάσεων», σημείωσε, αναφερόμενος στις λύσεις που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε την κυβέρνηση, αναφέροντας πως «ο πρωθυπουργός παρουσίασε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο ένα χρονοδιάγραμμα 25 μεταρρυθμίσεων που θα έχουν ολοκληρωθεί ως τα τέλη του χρόνου. Αν τις δείτε, θα διαπιστώσετε ότι πολλές από αυτές εξαγγέλθηκαν χρόνια πριν και δεν ολοκληρώθηκαν στα πρώτα εξαγγελθέντα χρονοδιαγράμματα. Έρχεται και ανακοινώνει κάτι ξανά και ξανά με μόνο στόχο να πείσει την κοινωνία ότι κάπως βρίσκεται σε κινητικότητα, λες και οι πολίτες έχουν μνήμη χρυσόψαρου».

Ανέδειξε επίσης περιπτώσεις, κατά τον ίδιο, αδιαφάνειας, τονίζοντας πως «είδαμε δημοσιεύματα πως τα κονδύλια των 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είχαν προϋπολογιστεί για την ενίσχυση της έρευνας στην εκπαίδευση τα κατάπιε το πελατειακό κράτος. Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα κονδύλια για τρία έργα,- τα πανεπιστήμια αριστείας, οι συμπράξεις ερευνητικής αριστείας και το πρόγραμμα “εμπιστοσύνη στα αστέρια μας” – ξοδεύτηκαν αναποτελεσματικά με αδιαφανείς όρους».

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, κατέληξε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει σημαντική αύξηση σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών, μάλιστα τον τελευταίο μήνα φάνηκε ότι είναι η ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έθεσε την κυβέρνηση ενώπιον των ευθυνών της».