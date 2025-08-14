Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στη Χίο που μέσα σε ένα καλοκαίρι αποτεφρώθηκαν τουλάχιστον 90.000 στρέματα γης, αριθμός που αντιστοιχεί σε κάτι παραπάνω από το 10% της έκτασης του νησιού.

Παραμονή Δεκαπενταύγουστου, το τεράστιο πύρινο μέτωπο έχει αποδυναμωθεί και συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι προσπάθειες να τεθούν υπό έλεγχο εστίες φωτιάς που καίνε σε δασική έκταση στην περιοχή βόρεια της Σπαρτούντας, μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιών.

Στο βουνό Κούρβουλος, επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές, αλλά έχουν μικρή βοήθεια από εναέρια μέσα, κυρίως ελικόπτερα, που κατά διαστήματα πραγματοποιούν ρίψεις.

Στο δεύτερο μέτωπο πάνω από το χωριό Παρπαριά υπήρξε βοήθεια και από ελικόπτερα για να αντιμετωπιστεί η φωτιά στην περιοχή της Παναγίας Παγούσαινας.

Οι άνεμοι στο νησί έχουν κοπάσει, ωστόσο υπάρχουν αναζωπυρώσεις μεταξύ των χωριών Κηπουριές, Φυτά και Σπαρτούντας. Όπως, επίσης, μεταξύ Χαλάνδρων και Κεράμου.

Από τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούνται εργασίες κοπής δέντρων και διαπλάτυνσης στο δρόμο Σπαρτούντας και Καμπιών, κοντά στο προσκυνητάρι του Αγίου Μάμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χίου έως τις 27 Αυγούστου μπορούν να κατατεθούν οι αιτήσεις για τις πληγείσες καλλιέργειες.

Τέλος, από το πρωί αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα Ψαρά με χρήση ηλεκτρογεννητριών, σε αντίθεση με τη δημοτική ενότητα Αμανής που συνεχίζει από το απόγευμα της Τρίτης χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην Αχαΐα

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Παπαευσταθίου ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025.

Η απόφαση που έχει ισχύ έως τις 12 Νοεμβρίου 2025 είναι αποτέλεσμα του άμεσου αιτήματος του Δήμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μετά τις ανυπολόγιστες ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αγροτικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και φυσικό περιβάλλον.

«Έγινε ένα σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε άμεσα τις ενέργειες για την επιδιόρθωση των ζημιών από τη μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε μακρύ δρόμο, ωστόσο το γεγονός ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει την άμεση κινητοποίηση των διαθέσιμων κρατικών μηχανισμών και πόρων, την επίσπευση των διαδικασιών για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την έναρξη των εργασιών και παρεμβάσεων αποκατάστασης. Οι πληγές είναι μεγάλες, όμως θα αγωνιστούμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα να τις επουλώσουμε», ανέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Σε κυκλοφορία είναι η Περιμετρική Πατρών μετά την καταστροφική Πυρκαγιά, από τις 18:00 της Πέμπτης.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του εξοπλισμού που επλήγη.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του αυτοκινητόδρομου Ολυμπία Οδός, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Ολυμπία Οδός εκφράζει βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη προς όλους όσοι επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά, κατοίκους, επαγγελματίες και εργαζόμενους της περιοχής.

Η Περιμετρική Πάτρας η οποία βρέθηκε και αυτή στο επίκεντρο της πυρκαγιάς υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Τις τελευταίες 48 ώρες καταβλήθηκαν τιτάνιες προσπάθειες προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος το συντομότερο δυνατόν. Η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σήμερα Πέμπτη 14.08.2025, από τις 18:00, παραδίδεται με ασφάλεια ο δρόμος στην κυκλοφορία, με ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης του εξοπλισμού που επλήγη.

Πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση στη Ζάκυνθο όπου η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Στον Αγαλά Ζακύνθου η εικόνα την επόμενη μέρα είναι αποκαρδιωτική. Πολλές αγροτικές και δασικές εκτάσεις έχουν καεί με την ζημιά στην οικονομία και στο περιβάλλον της περιοχής να είναι μεγάλη.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο δημοτικές ενότητες

Σε κατάσταση Έκτακτη Ανάγκης κηρύχθηκε η Δημοτική Ενότητα Λαγανά και Αρτεμισίων του Δήμου Ζακύνθου ύστερα από τις φωτιές που έπληξαν το νησί.

Την απόφαση έλαβε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν το νησί.

Η κατάσταση ανάγκης έχει ισχύ για τρεις μήνες, έως τις 12 Νοεμβρίου και έγινε προκειμένου να αντληθούν πόροι για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου και κατέκαψε μεγάλη έκταση δάσους, καλλιεργειών, σπίτια και επιχειρήσεις.