Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, τις οποίες διενεργούν κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα πρώτα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ πραγματοποίησαν ήδη επιτόπιους ελέγχους σε Πάτρα και Βόνιτσα, προχωρώντας συστηματικά στην καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών. Το πρόγραμμα αυτοψιών συνεχίζεται το Σάββατο σε πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πρέβεζας, Χίου, Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας.

Συντονισμένες κινήσεις και προτεραιότητα στην άμεση στήριξη των πληγέντων

Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των αυτοψιών καθορίστηκε σε διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρου Καμπούρη, του αναπληρωτή προϊσταμένου της ΓΔΑΕΦΚ Γιάννη Παυλή και του προϊσταμένου της ΔΑΕΦΚ Κεντρικής Ελλάδος Άγγελου Σαριδάκη.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κύριο στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών, καθώς και την ταχύτατη ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών για την αποκατάσταση και τη χορήγηση κρατικής αρωγής. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, «στόχος είναι να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής».

Σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκαν σε λειτουργία όλες οι διευθύνσεις της ΓΔΑΕΦΚ σε όλη την Ελλάδα, με το προσωπικό να έχει κατανεμηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες που εντοπίζονται σε κάθε περιοχή, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και γρήγορη ανταπόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία των πολιτών στις κατοικίες τους είναι απαραίτητη κατά τη διενέργεια των αυτοψιών, ώστε τα συνεργεία να πραγματοποιούν τους αναγκαίους ελέγχους χωρίς καθυστερήσεις και χρονοτριβές. Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία όλων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη γρήγορη αποκατάσταση και την παροχή της απαιτούμενης στήριξης στις πληγείσες οικογένειες.