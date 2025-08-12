Δύσκολη νύχτα αναμένεται στη Ζάκυνθο, όπου η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 12 Αυγούστου και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και στο χωριό Αγαλά, εξακολουθεί να μαίνεται στη Λιθακιά, με τα πύρινα μέτωπα να ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, περί τις 9:30 το βράδυ της Τρίτης η φωτιά είχε πάρει κατεύθυνση προς τα χωριά του Παντοκράτορα και του Μουζακίου. Οι εικόνες μέσα στο σκοτάδι είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, καθώς οι φλόγες είναι ορατές από πολλά σημεία του νησιού και το πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε μεγάλη έκταση. Με το πρώτο σκοτάδι έπαψαν και οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Υπεράνθρωπες προσπάθειες εξακολουθούν να καταβάλουν από ξηράς οι άνδρες της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο νησί επιχειρούν 86 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα.