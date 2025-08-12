Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Ζάκυνθος μετά το ξέσπασμα μεγάλης πυρκαγιάς τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου. Η φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 05:30, εξαπλώθηκε γρήγορα εξαιτίας των δυνατών ανέμων και πλέον έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, απειλώντας οικισμούς και τουριστικές υποδομές του νησιού.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου έχουν επιστρατευτεί για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων πύρινων μετώπων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σημαντικό ρόλο στην κατάσβεση διαδραμάτισαν τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού σε καίρια σημεία της φωτιάς.

Πολλαπλά μέτωπα και ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης

Το πύρινο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρεις βασικούς άξονες: Ένα μέτωπο κινείται προς την περιοχή του Αγαλά με κατεύθυνση το Κερί, το δεύτερο στο Κοιλιωμένο και το τρίτο απειλεί το χωριό της Λιθακιάς. Συνολικά, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, 15 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές, ενώ από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν κινητοποιηθεί υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα για την ενίσχυση της επιχείρησης.

Εκκενώσεις τουριστικών καταλυμάτων και ζημιές σε υποδομές

Μεγάλο πλήγμα δέχτηκε η τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή, καθώς εκκενώθηκαν όλα τα τουριστικά καταλύματα στις περιοχές Αγαλά και Κερί. Οι τουρίστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε άλλα ξενοδοχεία, απομακρυνόμενοι από τις απειλούμενες από τη φωτιά ζώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έως αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε ένα σπίτι και ένα εστιατόριο, ενώ οι φλόγες δεν άφησαν ανεπηρέαστους στάβλους και παραθεριστικές κατοικίες, οι οποίες επίσης υπέστησαν ζημιές.

Σημαντικός παράγοντας που δυσχεραίνει τις προσπάθειες κατάσβεσης παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενισχύοντας τα πύρινα μέτωπα και απειλώντας με αναζωπυρώσεις.