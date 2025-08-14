Συνεχίζεται για μία ακόμη μέρα η μάχη των των πυροσβεστικών δυνάμεων, των κατοίκων και των εθελοντών με τις φωτιές σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, καθώς ξεκινούν με το πρώτο φως της ημέρας οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Καλύτερη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην Φιλιππιάδα.

Φον Ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Έτοιμη να συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία είναι η ΕΕ, τονίζει σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης RescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο

«Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο ενώ η πυρκαγιά που μας απασχολεί περισσότερο είναι αυτή της Χίου» δήλωσε στην ΕΡΤ ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως ανέφερε: «Ελπίζουμε με το πρώτο φως και τα εναέρια μέσα να κάνουν ρίψεις και τη δουλειά που έκαναν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας η μέρα σήμερα να μην έχει σχέση με τις δύο προηγούμενες όπου οι άνεμοι ήταν έντονοι».

Νύχτα αγωνίας σε Αχαΐα και Χίο με τα πύρινα μέτωπα να μαίνονται για δεύτερο 24ωρο.

Φλόγες «κατάπιαν» ολόκληρες εκτάσεις, άνθρωποι έχασαν το βιος τους, ενώ τεράστια είναι και η οικολογική καταστροφή.

Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί στις πληγείσες περιοχές, δυσχεραίνοντας το έργο της πυρόσβεσης, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν να επιχειρούν και πάλι τα εναέρια μέσα κάνοντας στοχευμένες ρίψεις στα ενεργά μέτωπα.

Χίος

Στη Χίο η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη.

«Έχει γίνει μεγάλη ζημιά στο νησί», λέει ο Κώστας Μουτζούρης, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

«Εδώ οι εθελοντές και οι πυροσβέστες μας σώζουν, όπως έκαναν και τον Ιούνιο στην αντίστοιχη πυρκαγιά της Χίου. Οι εθελοντές είναι συγκινητική η προσπάθεια που κάνουν, έχουν σπεύσει από όλο το νησί και βοηθάνε σε μεγάλους αριθμούς. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, αν δεν υπήρχαν οι πυροσβέστες μας, αν δεν υπήρχε Αστυνομία, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Θεωρώ ότι είναι τελείως άτοπα αυτά που λέγονται από τη Σοφία Βούλτεψη, από τον Κώστα Συνολάκη, είναι εκτός κλίματος, δεν ξέρουν τι συμβαίνει στο πεδίο. Η Σοφία γνωρίζει τα πεδία αλλά τώρα ήταν μία δήλωση η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί».

Στο νησί, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, «υπάρχει ενεργό μέτωπο, είναι στο βόρειο μέρος του νησιού».

Ο ίδιος σημειώνει πως έχουν καεί κατοικίες ενώ έχει επηρεαστεί και η τουριστική κίνηση. «Σε όλη την Ελλάδα είναι το πικ της τουριστικής περιόδου. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχουν αποχωρήσεις επισκεπτών».

Αχαΐα

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην Αχαΐα.

«Ήταν μία πρωτόγνωρη κατάσταση για την Αχαΐα, διότι ναι μεν έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φωτιές, το θέμα φέτος ήταν ότι είχαμε ταυτόχρονα μεγάλες φωτιές και αυτό νομίζω δεν βοήθησε καθόλου στο να υπάρχει γρηγορότερη κατάσβεση», λέει ο Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αχαΐας.

«Αυτήν την στιγμή έχουμε ένα μέτωπο εστίας της πυρκαγιάς στον Ρωμανό, ήταν η μεγάλη μάχη που δίνονταν επί ώρες να μην φύγει η φωτιά από τον Ρωμανό και κατέβει σε άλλες περιοχές της Πάτρας και εκεί θα έχουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις, φαίνεται όμως ότι και με τα εναέρια που δούλεψαν πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες πριν νυχτώσει αλλά και με τις επίγειες δυνάμεις και με τους εθελοντές και με όλες τις δυνάμεις της Περιφέρειας και του δήμου, φαίνεται ότι και με την πτώση του ανέμου, να μην υπάρχει μεγέθυνση της φωτιάς».

Όπως αναφέρει ο ίδιος:

«Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήμασταν χθες, και προέχει τώρα η καταγραφή των ζημιών για σπίτια και επιχειρήσεις». «Θα έπρεπε να υπήρχαν σοβαρότερα μέτρα πυροπροστασίας ειδικά στη βιομηχανική περιοχή», καταλήγει.

Τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων

Tην Τετάρτη (13/8), ανακοινώθηκαν και τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους: