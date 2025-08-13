Στη Χίο, την Αχαΐα αλλά και την Αρτα, Χίο είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτό το δεύτερο συνεχόμενο βράδυ της πύρινης κόλασης που βιώνει η χώρα.

Μάλιστα, στην εκπνοή αυτής της δεύτερης δραματικής νύχτας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Χ ότι αποστέλλεται βοήθεια στην Ελλάδα για τις πυρκαγιές.

Our fight against wildfires continues. Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro. We’re mobilising support for Greece following their request for assistance. And prepositioned firefighters are already helping in Spain. This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Στη Χίο, είναι τόσο μεγάλο το μέτωπο σε δύσβατη περιοχή, τέμνοντας οριζόντιατο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, ώστε πέρασε μέσα από το χωριό Κηπουριές. Οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί. Και κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει να δει τι επέζησε.

Πυροσβεστικά οχήματα προσπαθούν συνεχώς να πλησιάσουν το τεράστιο μέτωπο, στον ορεινό όγκο, εξουδετερώνοντας εστία την εστία.

Πυκνός καπνός έχει θολώσει την ατμόσφαιρα, ορατότητα δεν υπάρχει.

ΣτηνΑχαΐα, η κατάσταση στον Αγιο Παντελεήμονα και στην Αρόη Πατρών, είναι εμφανλως καλύτερη. Υπάρχουν μικροεστίες αλλά και αναζωπυρώσεις. Μεγαλύτερες εστίες κατασβήστηκαν όταν κόπασαν οι άνεμοι. Ωστόσο εστίες υπάρχουν και στον Ανω Λυκοχόρο Πατρών. Οπου αργά το βράδυ ακόμη ένα σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες. Αλλά και στον Ρωμανό Πάτρας, όπου το απόγευμα είχε σταλεί 112, υπάρχει μικρό μέτωπο πάνω σε βουνό, και οι κάτοικοι που επέστρεψαν αγωνιούν για το αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πύρινο δαχτυλίδι στην Καμπή Αρτας.

Οι άνεμοι, λίγο ελάττωσαν την ισχύ τους, και το μέτωπο μήκους 2 χιλιομέτρων, αναζωπυρώθηκε. Στην Καμπή, τον Γοργόμυλο, τη λίμνη Ζηρού. Εχει σχηματιστεί ένα τρομακτικό πύρινο δακτυλίδι και εκατομντάδες κάτοικοι, με πιαιδά στα αυτοκίνητα, δεν μπορούν να πλησιάσουν τα σπίτια τους.

Η καταστροφή είναι μεγάλη, σε δάσος, καλλιέργειες, σπίτια, σε ζώα.

Στη Ζάκυνθο και την Πρέβεζα, οι φωτιές περιορίστηκαν δραστικά, όπως επίσης στην Κεφαλονιά και στο Καπελέτο της Ηλείας. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ οι άνεμοι κόπασαν με αποτέλεσμα , οι πυρκαγιές σε όλα τα μέτωπα να επιβραδύνουν την ανεξέλεγκτη επέκτασή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Ζάκυνθο, πυροσβέστες και δασοκομάντος που μπήκαν στη μάχη στις 19:30, κύκλωσαν τη φωτιά που μαινόταν στον Κοιλιώμενο και την περιόρισαν σε μικροεστίες. Εκφραζόταν η αισιοδοξία ότι μέχρι το πρώτο φως, οι πυροσβέστες μπορεί και να την κατασβήσουν. Νωρίτερα είχε σταλεί 112 για τον Παντοκράτορα. Ο κίνδυνος πέρασε και πολλοί κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Στην Πρέβεζα, στις 11 το βράδυ, η φωτιά είχε περιοριστεί, καθώς και εκεί κόπασαν οι άνεμοι. Πολλοί κάτοικοι επέστρεψαν στην Φιλιππιάδα, ωστόσο πολλά χωριά δεν έχουν ρεύμα καθώς έχουν καεί πολλές εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης. Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το πρωί έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα. Πολλές περιοχές δεν έχουν και νερό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάστασης όλων των ζημιών που προκάλεσαν τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Σε επιφυλακή βρισκονται Πολιτική Προστασία και οι Δήμοι, καθώς και εκατοντάδες εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες συνδράμοντας στο έργο των πυροσβεστών . Σημειώνεται ότι η εισαγγελία Ιωαννίνων διέταξε διερεύνηση της υπόθεσης των πυρκαγιών για ενδεχόμενο σχέδιο εμπρησμού . Ελεγχόμενες είναι οι φωτιές σε Ηλεία, στην περιοχή Καπελέτο αλλά και στην Κεφαλλονιά. Οριοθετημένες είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι πυρκαγιές κοντά στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη και στο Μαυροβούνι της Σκύδρας. Η πυρκαγιά στο δήμος Βόλβης εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά στο Μαυροβούνι της Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε χορτολιβαδική έκταση. Και στις δύο περιοχές παραμένουν δυνάμεις της Πυροβεστικής.

Σύλληψη για εμπρησμό στην Αχαΐα Ενας 25χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν μαρτυρίες ότι ο νεαρός έβαλε φωτιά σε περιοχή κοντά στο γηροκομείο που εκκενώθηκε. Οι αστυνομικοί, που συνδύασαν τις μαρτυρίες με οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, από την προηγούθμενη μέρα, προσπαθούν να διακριβώσουν αν ο συγκεκριμένος ενέχεται και σε άλλες ενέργειες εμπρησμού. Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Οι φωτιές σε Πάτρα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα από τον δορυφόρο της NASA Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα αποτυπώνει ο δορυφόρος της NASA.