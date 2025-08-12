Σοβαρές υπόνοιες για εμπρηστικές ενέργειες στις πρόσφατες πυρκαγιές που καταγράφονται στην Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο εκφράζουν υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των περιστατικών, γεγονός που εντείνει τις έρευνες των αρμόδιων αρχών.

Με απόφαση του αρχηγού της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, εξειδικευμένα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχουν μεταβεί στις συγκεκριμένες περιοχές. Σε συνεργασία με αστυνομικούς των τοπικών Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, διεξάγουν εντατικές έρευνες ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών.

Όπως επισημαίνουν οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, η βάση των υποψιών τους σχετίζεται με τον μεγάλο αριθμό ενάρξεων πυρκαγιών, σε χρονικές στιγμές οι οποίες “δεν δικαιολογούνται από άλλες αιτίες”. Ο ασυνήθιστα υψηλός ρυθμός εκδήλωσης νέων μετώπων έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές.

Συνεχείς πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα

Αξίζει να σημειωθεί ότι από χθες μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί τέσσερις νέες πυρκαγιές στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το πρωί εκδηλώθηκαν επιπλέον δύο εστίες σε Άρτα και Πρέβεζα. Ειδικότερα στην Πρέβεζα, το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες έχουν εκδηλωθεί πολλές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία. Αντίστοιχα περιστατικά σημειώνονται και στο νομό Ηγουμενίτσας, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένης δράσης.