Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σταμνά Μεσολογγίου, με τις αρχές να καλούν, μέσω μηνύματος από το 112, τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το χωριό για λόγους ασφαλείας.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεσολογγίου, Νίκος Παπανικολάου, περιέγραψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τη συγκυρία ως κρίσιμη, σημειώνοντας πως η φωτιά «προσεγγίζει πλέον το χωριό» και η κατάσταση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ήδη έχουν απομακρυνθεί, με μέριμνα του Δήμου, ηλικιωμένοι, ενώ λεωφορείο παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν επιπλέον εκκενώσεις». Ο αντιδήμαρχος τόνισε πως συνεχείς αναζωπυρώσεις και διαρκείς αλλαγές στη φορά του ανέμου δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης της φωτιάς.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης και κινητοποίηση δυνάμεων

Στην περιοχή επιχειρούν τουλάχιστον 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση ανθρώπινων ζωών και περιουσιών. Παράλληλα, μέχρι τη δύση του ηλίου, στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν και 5 εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στις επικίνδυνες εστίες.