Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Αχαΐας, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Ειδικότερα, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις ακόλουθες οδικές αρτηρίες:

Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου .

. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου .

. Στις υπόλοιπες οδούς από τον κόμβο Κάτω Αχαΐας έως την Οβρυά–Πάτρα .

έως την . Από τον κόμβο ΒΙΠΕ και στην Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραπάνω περιοχές και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας. Οι χάρτες της περιοχής επικαιροποιούνται συνεχώς, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την ασφάλεια των πολιτών.