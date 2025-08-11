Η εντυπωσιακή βροχή μετεωριτών των Περσείδων, το πιο θεαματικό αστρονομικό φαινόμενο του καλοκαιριού, αναμένεται να κορυφωθεί τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου. Παρότι η φωτεινότητα του ουρανού λόγω της Σελήνης ενδέχεται να επηρεάσει την παρατήρηση, οι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για τους λάτρεις του νυχτερινού ουρανού.

Η καλύτερη ώρα για παρατήρηση είναι λίγο μετά τη δύση του ηλίου και πριν την ανατολή της Σελήνης ή όταν αυτή βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Παρόλο που το αποκορύφωμα αναμένεται στις 12 Αυγούστου γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα), αυξημένη δραστηριότητα παρατηρείται και τις νύχτες πριν και μετά, δίνοντας επιπλέον ευκαιρίες για παρακολούθηση.

Οι Περσείδες είναι ενεργές από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου και το φαινόμενο αποδίδεται στα υπολείμματα του κομήτη Swift-Tuttle, τα οποία συναντά η Γη κατά την πορεία της γύρω από τον Ήλιο. Καθώς αυτά τα σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 50 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, καίγονται, δημιουργώντας φωτεινά ίχνη στον ουρανό τα γνωστά σε όλους «πεφταστέρια».

Τι προβλέπεται για φέτος

Σύμφωνα με το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας και το Πλανητάριο της Μαδρίτης, η φετινή δραστηριότητα των Περσείδων μπορεί να φτάσει τους 80-100 μετεωρίτες ανά ώρα υπό ιδανικές συνθήκες, ενώ σε περιόδους υψηλής δραστηριότητας έχουν καταγραφεί ακόμα και 200. Παρά την έντονη φωτεινότητα της Σελήνης φέτος, οι ειδικοί εκτιμούν ότι δεκάδες μετέωρα θα είναι ορατά κατά τη διάρκεια της νύχτας της κορύφωσης.

Το φαινόμενο είναι ορατό κυρίως από το βόρειο ημισφαίριο, ενώ η βροχή έχει πάρει και την ονομασία «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου», καθώς το μέγιστο της συμπίπτει με τη γιορτή του (10 Αυγούστου).

Πώς να παρατηρήσετε τις Περσείδες

Για την καλύτερη εμπειρία παρατήρησης:

Επιλέξτε ένα σκοτεινό σημείο, μακριά από τα φώτα της πόλης.

Προτιμήστε περιοχές με ανεμπόδιστη θέα του ουρανού, όπως παραλίες, οροπέδια ή χωράφια.

Μην χρησιμοποιείτε τηλεσκόπια ή κιάλια – περιορίζουν το οπτικό πεδίο.

Ξαπλώστε στο έδαφος και αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι (περίπου 30 λεπτά). Αποφύγετε τη χρήση κινητών και οθονών, γιατί μειώνουν την ικανότητα νυχτερινής όρασης.

Κοιτάξτε προς τις σκοτεινότερες περιοχές του ουρανού, κατά προτίμηση στην αντίθετη κατεύθυνση από τη Σελήνη.

Μια αστρονομική εμπειρία κάθε χρόνο

Οι Περσείδες παραμένουν η πιο εύκολα παρατηρήσιμη και δημοφιλής βροχή μετεωριτών του έτους, χάρη στον συνδυασμό υψηλής δραστηριότητας και καλοκαιρινών καιρικών συνθηκών. Ακόμη και φέτος, με τον ουρανό λιγότερο σκοτεινό από το ιδανικό, αποτελούν μια εξαιρετική αφορμή για να σηκώσουμε το βλέμμα προς τον ουρανό και να απολαύσουμε τη μαγεία του διαστήματος.