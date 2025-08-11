Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο μετρό του Λονδίνου το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, όταν ένας άνδρας παρέμεινε γυμνός και δέχτηκε επίθεση από επιβάτες, αφού αρνήθηκε να αποβιβαστεί από το βαγόνι.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μεταξύ των σταθμών Upton Park και East Ham, όταν ο άνδρας άρχισε να φωνάζει λίγη ώρα μετά την αναχώρηση του τρένου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Κατόπιν, κατέβασε το παντελόνι του, τύλιξε τη ζώνη του γύρω από τον λαιμό του και παρέμεινε γυμνός από τη μέση και κάτω.

Ένας επιβάτης σηκώθηκε και του ζήτησε να αποβιβαστεί, λέγοντας: «Πρέπει να κατεβείτε από το τρένο». Ωστόσο, ο άνδρας αντέδρασε φωνάζοντας επανειλημμένα: «Άντε γ@@@σου». Ο επιβάτης απάντησε: «Τι εννοείς “άντε γ@@@σου”; Πρέπει να κατεβείς από το γ@@@@@νο το τρένο. Τώρα. Υπάρχουν παιδιά εδώ».

Η κατάσταση σύντομα κλιμακώθηκε, καθώς επιβάτες του μετρό άρχισαν να χτυπούν και να κλωτσούν τον γυμνό άνδρα, μέχρι που κατάφεραν να τον ρίξουν και να τον ακινητοποιήσουν στο πάτωμα του βαγονιού. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στον σταθμό East Ham, όπου το προσωπικό ενημερώθηκε για το περιστατικό. Την ίδια ώρα, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν στο τρένο τον συνέλαβε, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου και κρατείται βάσει του νόμου περί ψυχικής υγείας.

Ωστόσο, οι επιβάτες που τον χτύπησαν βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς κινδυνεύουν να συλληφθούν για τυχόν ποινικά αδικήματα που ενδέχεται να προκύπτουν από τη βίαιη αντίδρασή τους. Οι ντετέκτιβ εξετάζουν αν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης – την ώρα που ο άνδρας αρνήθηκε να ντυθεί – διαπράχθηκαν παραβάσεις του νόμου από την πλευρά των επιβατών.