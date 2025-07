Από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 που δόθηκε το σύνθημα του καταστροφικού πολέμου, όταν μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν σε ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας σύμφωνα με το Τελ Αβίβ 1.200 ανθρώπους, και παίρνοντας ως ομήρους 251, ο φόρος αίματος στη Γάζα είναι ταυτόσημος με παγκόσμια οδύνη.

Οχι μόνο για τις χιλιάδες των ανθρώπων κάθε ηλικίας που σκοτώθηκαν τους μήνες που ακολούθησαν αλλά και για τον βασανιστικό τρόπο θανάτου από την πείνα, αμέτρητων παιδιών, δύο χρόνια μετά, αβοήθητων, μέσα σε ερείπια, χωρίς ίχνος τροφής.

Είναι οι εικόνες αυτές σκελετωμένων παιδιών, ένα βήμα πριν το θάνατο, που προκαλούν οργή, και που ανάγκασαν ύστερα από την παγκόσμια κατακραυγή, τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Κιρ Στάρμερ, να μιλήσουν για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αν δεν προχωρήσει το Ισραήλ σε κατάπαυση πυρός επιτρέποντας την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν – Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα επιβεβαιώσουν «την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης».

Καθοριστική ως μέσο πίεσης του Ισραήλ, ήταν η ανακοίνωση του Κιρ Στάρμερ το απόγευμα της Τρίτης, που απάιτησε κατάπαυση πυρός και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Είχε προηγηθεί η αντίδραση δεκάδων βουλευτών του κομματός του, που τον καλούσαν να κρατήσει μία απιο αποφασιστική στάση απέναντι στο Ισραήλ και την συνεχιζόμενη λιμονκτον΄λια του άμαχου πληθυσμού.

BREAKING: Prime Minister Sir Keir Starmer has announced the UK will recognise Palestine as a state by the United Nations meeting in September, unless Israel agrees to a ceasefire.

Read more: https://t.co/Ays0iPHHg5

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/s9HnIrdHas

— Sky News (@SkyNews) July 29, 2025