Μήνυμα για τις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε περισσότερες από 100 πόλεις, στο πλαίσιο της «Ημέρας Δράσης» για την Παλαιστίνη – μια πρωτοβουλία του κινήματος March to Gaza – εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ελληνικός λαός έστειλε ένα μήνυμα για ειρήνη, δικαιοσύνη και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και δεν πτοήθηκε από τις αυταρχικές πρακτικές και την εκστρατεία δυσφήμισης που έστησε ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ», αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Παράλληλα, το κόμμα καλεί «για άλλη μια φορά την κυβέρνηση να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΟΗΕ, να εργαστεί για την ειρήνευση στην περιοχή, να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης».

Με κεντρικά συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ», «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται», «Stop Genocide», «Όχι άλλο αίμα στη Γάζα» και άλλα, πολίτες σε όλη τη χώρα διαδήλωσαν στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης προς τον Παλαιστινιακό λαό, την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή από την επικείμενη – και ενδεχομένως ολική – κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

Στην Αθήνα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης, με βασικό αίτημα τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων της κυβέρνησης Νετανιάχου και την πλήρη απεμπλοκή της Ελλάδας από οποιαδήποτε μορφή εμπλοκής στις συγκρούσεις.