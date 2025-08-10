Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της ΕΟΚ να δώσει η εθνική μπάσκετ φιλικό παιχνίδι με το Ισραήλ, εν μέσω πανελλαδικών κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στη Γάζα. Η αναμέτρηση είναι προγραμμασισμένη απόψε (10/8) στις 20:30, για φιλικό προετοιμασίας για το Eurobasket 2025, με τη συνάντηση να διεξάγεται στην Κύπρο. Διαδικτυακό κίνημα μποϊκοτάζ κερδίζει έδαφος, με εκατοντάδες οπαδούς να δηλώνουν ότι δεν θα παρακολουθήσουν τον αγώνα, καταγγέλλοντας πως «δεν υπάρχει fair play με γενοκτόνους». «Προτρέπουμε σε Διάλογο για τη θέση της ελληνικής Ομοσπονδίας ως προς πιθανές ενέργειες για κυρώσεις στην Ομοσπονδία του Ισραήλ προς τη FIBA Europe» τονίζει σε ανάρτηση το «Humba».

Από πλευράς του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί την Εθνική ομάδα μπάσκετ να απέχει από τον φιλικό αγώνα με το Ισραήλ, λόγω των γεγονότων στην Γάζα, όπου χιλιάδες άνθρωποι χάνουν καθημερινά την ζωή τους.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Τη στιγμή που στην Γάζα ο λιμός σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, τη στιγμή που ο Νετανιάχου επισημοποιεί τον στόχο της εθνοκάθαρσης, την ώρα που η μία χώρα μετά την άλλη καταγγέλλουν τις γενοκτονικές πολιτικές, την ώρα που Παλαιστίνιοι αθλητές σκοτώνονται σε δημόσια θέα, η σωστή συμβολική επιλογή είναι η μη συμμετοχή της εθνικής ομάδας μας στον φιλικό αγώνα μπάσκετ με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων κυρώσεων για τις οποίες μιλήσαμε εγκαίρως, πρέπει να ξεκινήσουν και οι κυρώσεις στις αθλητικές ομάδες του Ισραήλ αλλά και στις εθνικές του ομάδες, όπως αντίστοιχα είχε γίνει με τις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η ώρα για άμεσες κυρώσεις, σε όλα τα επίπεδα, για κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και αναγνώριση του Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους».