Καθιερωμένες οι διακοπές των πιλότων της Formula1, με τα αστέρια των γκραν πρι να αφήνουν για λίγο το τιμόνι, το γκάζι και να πιάνουν πρώτη θέση στις παραλίες και τα γιοτ τους.

Ήδη ο Τζορτζ Ράσελ βρίσκεται με το κότερο του στο Αμάλφι της Ιταλίας ενώ προς το παρόν ο Σαρλ Λεκλέρ απολαμβάνει την πατρίδα του, το Μονακό. Στην ίδια τροχιά διακοπών βρίσκονται και οι υπόλοιποι πιλότοι που κρατούν προς το παρόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον τόπο των διακοπών τους. Πάντως, στο παρελθόν αρκετοί έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα όπως ο Χάμιλτον τη Μύκονο.