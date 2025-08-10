Τουλάχιστον 18 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη, όταν παραστρατιωτικές δυνάμεις επιτέθηκαν στη Βόρειο Κορντοφάν, του δυτικού Σουδάν, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο μη κυβερνητική οργάνωση. Η συγκεκριμένη πολιτεία παραμένει ένα από τα πλέον επικίνδυνα μέτωπα του εμφυλίου που μαίνεται στη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η απομόνωση και η έλλειψη επικοινωνίας επιδεινώνουν διαρκώς την κατάσταση για τον άμαχο πληθυσμό.

Η Βόρεια Κορντοφάν μετατράπηκε σε πεδίο σκληρών συγκρούσεων ανάμεσα στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και τον τακτικό στρατό. Η αποκοπή της πολιτείας από το υπόλοιπο Σουδάν έχει καταστήσει ουσιαστικά αδύνατη κάθε επαφή, καθιστώντας την πρόσβαση σε βοήθεια και ενημέρωση μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Επιθέσεις σε άμαχους και ανθρωπιστική κρίση

Σύμφωνα με την οργάνωση Emergency Lawyers, που παρακολουθεί τα εγκλήματα πολέμου και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, παραστρατιωτικοί προχώρησαν την Πέμπτη σε επίθεση σε δύο χωριά νότια της Ουμ Κουραϊντίμ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 18 αμάχων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.

Με την έλλειψη ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα προς την Ελ Ομπάιντ, πόλη που βρίσκεται σε στρατηγικής σημασίας κομβικό σημείο, περίπου 400 χιλιόμετρα από το Χαρτούμ. Η συγκεκριμένη πόλη είχε τεθεί σε πολιορκία επί σχεδόν δύο χρόνια, πριν την ανακατάληψή της από τον στρατό τον Φεβρουάριο.

Κλιμάκωση της βίας στη δυτική περιοχή

Μετά την εκδίωξή τους από το Χαρτούμ τον Μάρτιο από τον τακτικό στρατό, οι παραστρατιωτικοί αναδιπλώθηκαν στη δυτική πλευρά της χώρας όπου και επιδιώκουν να εδραιώσουν τον έλεγχό τους στην τεράστια έκταση του Νταρφούρ, η οποία βρίσκεται πλέον σχεδόν ολόκληρη υπό τον έλεγχό τους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση κάνει αναφορά και σε «λεηλασίες» και «απαγωγές νεαρών», εντείνοντας ακόμη περισσότερο την αγωνία για την τύχη των πολιτών στις εμπόλεμες περιοχές.

Καθώς ο εμφύλιος πόλεμος έχει μπει πλέον στον τρίτο του χρόνο, τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται για στοχευμένες επιθέσεις κατά αμάχων, βομβαρδισμούς πυκνοκατοικημένων περιοχών και παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας – όταν αυτή δεν υφίσταται λεηλασία. Ειδικά στους παραστρατιωτικούς αποδίδονται κατηγορίες για συστηματική χρήση της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου, οργανωμένο πλιάτσικο και εθνοκάθαρση.

Ανθρωπιστική καταστροφή και υγειονομικός κίνδυνος

Η ένοπλη σύρραξη, η οποία ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» τη δεδομένη χρονική περίοδο. Οι ακριβείς αριθμοί των θυμάτων παραμένουν αδιευκρίνιστοι, ωστόσο υπολογίζεται ότι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ περισσότεροι από 13 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί ή αναζητούν καταφύγιο ως πρόσφυγες.

Ταυτόχρονα, το Σουδάν βρίσκεται αντιμέτωπο με την κατάρρευση του συστήματος υγείας και την εξάπλωση της επιδημίας χολέρας – μια δυνητικά θανατηφόρα νόσο που μεταδίδεται μέσω μολυσμένου νερού ή τροφίμων. Από τον Ιούλιο του 2024, έχουν καταγραφεί σχεδόν 100.000 κρούσματα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).