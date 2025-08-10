Σε συναγερμό βρίσκονται πολυάριθμες περιοχές της χώρας, καθώς για αύριο Πέμπτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σύμφωνα με το νεότερο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» για εκδήλωση πυρκαγιάς περιλαμβάνουν:

Ολόκληρη την Αττική (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων)

(συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων) Τμήματα της Πελοποννήσου (Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία)

(Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία) Την Δυτική Ελλάδα

Την Ήπειρο (ειδικότερα την Πρέβεζα)

(ειδικότερα την Πρέβεζα) Περιοχές της Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρος)

(Φθιώτιδα, Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρος) Την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (νομός Έβρου και Σαμοθράκη)

(νομός Έβρου και Σαμοθράκη) Περιοχές του Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Χίος)

Ενισχυμένη ετοιμότητα σε κρατικές υπηρεσίες

Η ΓΓΠΠ έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους, καθώς και τους αντίστοιχους δήμους και περιφέρειες, προκειμένου να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Οδηγίες προς τους πολίτες για αποφυγή ενέργειες που προκαλούν πυρκαγιές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη, με τη ΓΓΠΠ να συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν συγκεκριμένες ενέργειες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά εξ’ αμελείας, μεταξύ των οποίων:

Καύση ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού

Χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα & συσκευές συγκόλλησης)

(όπως δισκοπρίονα & συσκευές συγκόλλησης) Χρήση υπαίθριων ψησταριών

Κάπνισμα μελισσών

Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά την αντιπυρική περίοδο ισχύει αυστηρή απαγόρευση καύσης αγρών (burn ban).

Ενεργοποίηση Σχεδίων Προστασίας – Πρόληψη κυκλοφορίας σε δάση

Επιπροσθέτως, συνεχίζουν να εφαρμόζονται ειδικά Σχέδια Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων δασικών πυρκαγιών, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων αλλά και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Πυροσβεστική: Τρεις βασικές συστάσεις προς τους πολίτες

Με ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω. Να παρακολουθούν τακτικά τις επίσημες ενημερώσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών από την ιστοσελίδα και τους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος σε Facebook και Twitter. Σε περίπτωση που αντιληφθούν εστία πυρκαγιάς, να καλέσουν άμεσα το 199 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει πως για τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων, οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας και ανακοινώσεις για τους κινδύνους από τις δασικές πυρκαγιές, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: www.civilprotection.gr.