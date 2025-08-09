Η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Κερατέα είναι τουλάχιστον 15.808 στρέμματα, όπως αποτυπώνεται σε δορυφορική φωτογραφία.

Σύμφωνα με δορυφορική λήψη που έγινε το Σάββατο 9 Αυγούστου και ώρα 12:19, η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Κερατέα είναι τουλάχιστον 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα φαίνεται και η καμένη έκταση (με κίτρινο χρώμα) από πυρκαγιά στο Θυμάρι στις 26/6 του 2025.

Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα το μεσημέρι.

Η ένταση των άνεμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και τώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες γύρω από το χωριό.

Στην κατάσβεση της φωτιάς αρχικά συμμετείχαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ και ένα ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, μετά από σχετικό αίτημα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις και τη μάχη με τις φλόγες έδωσαν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.

Αισθητά καλύτερη είναι η εικόνα στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αισθητά καλύτερη είναι η εικόνα στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας όπου είχε σημειωθεί αναζωπύρωση.

Χάρη στις απανωτές εναέριες ρίψεις η φωτιά έχει περιοριστεί.