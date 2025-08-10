Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη στη Ροδόπη.

Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 12 οχήματα, ενώ απο αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες , μια ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.