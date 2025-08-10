Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη στη Ροδόπη.

Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 12 οχήματα, ενώ απο αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Τελευταία Νέα