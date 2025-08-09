Στην Αλάσκα αναμένεται να κριθεί το μέλλον της Ουκρανίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την Παρασκευή (9/8) ότι η «πολυπόθητη συνάντηση» του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 15 Αυγούστου.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να πάρει όλα όσα χρειάζεται, επειδή πρέπει να ετοιμαστεί να υπογράψει κάτι», τόνισε ο Τραμπ και αναφέρθηκε σε ανάκτηση κάποιων εδαφών και να γίνουν κάποιες ανταλλαγές. Έκανε λόγο για ορισμένες ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο».

Ο Πούτιν ζητά Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Κριμαία – Τι προβλέπει η ρωσική πρόταση

Την ίδια ώρα, μερική υποχώρηση από τις αρχικές του διεκδικήσεις επί της Ουκρανίας φαίνεται να έφερε στο τραπέζι ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, προκειμένου να συμφωνήσει σε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο βασικός όρος προβλέπει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ενώ η Μόσχα θα διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και της Κριμαίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος μετέφερε την πρότασή του στον Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στη Μόσχα την Τετάρτη. Συγκεκριμένα, η ρωσική πρόταση προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός εφόσον η Ουκρανία αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από ολόκληρη την ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία ελέγχει την πλειονότητα της περιοχής, το Κίεβο εξακολουθεί να κατέχει σημαντικά τμήματά της.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Ρωσία θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό της τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει από το 2014. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που επικαλείται η WSJ, ο Πούτιν δείχνει μια ελαστικότητα στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας τα εδάφη που είχαν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα σε Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Δύο φάσεις

Η πρόταση, αν υπάρξει συμφωνία, θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: Αρχικά, η Ουκρανία θα αποσυρθεί από το Ντονέτσκ και οι γραμμές του μετώπου θα «παγώσουν». Σε δεύτερο στάδιο, ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συμφωνήσουν σε ένα οριστικό ειρηνευτικό σχέδιο (πιθανόν τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα), το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν ποτέ τη γη τους στους κατακτητές

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε πως η χώρα του δεν πρόκειται να παραβιάσει το Σύνταγμά της όσον αφορά τα εδαφικά ζητήματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές». Με τη δήλωσή του αυτή, ο Ζελένσκι επανέλαβε τη σταθερή στάση της Ουκρανίας απέναντι σε προσπάθειες επαναχάραξης συνόρων.

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που έχει οριστεί να διεξαχθεί στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή σε πραγματικές λύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την ειρήνη. Παρ’ όλα αυτά, προειδοποίησε ότι «οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης», καταδεικνύοντας με σαφήνεια πως η διαδικασία επίλυσης των διαφορών δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή της Ουκρανίας.