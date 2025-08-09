Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογράμμισε πως η χώρα του δεν πρόκειται να παραβιάσει το Σύνταγμά της όσον αφορά τα εδαφικά ζητήματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές». Με τη δήλωσή του αυτή, ο Ζελένσκι επανέλαβε τη σταθερή στάση της Ουκρανίας απέναντι σε προσπάθειες επαναχάραξης συνόρων.

Σχόλιο για την επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που έχει οριστεί να διεξαχθεί στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή σε πραγματικές λύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την ειρήνη. Παρ’ όλα αυτά, προειδοποίησε ότι «οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης», καταδεικνύοντας με σαφήνεια πως η διαδικασία επίλυσης των διαφορών δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή της Ουκρανίας.