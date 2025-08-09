O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (8/8) ότι θα συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη Παρασκευή 15 Αυγούστου, στην Αλάσκα.

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας στην Αλάσκα είναι μια γεωγραφική μεταφορά και ένα μήνυμα, αναφέρει δημοσίευμα του SkyNews. Η Αλάσκα γεφυρώνει τις δύο χώρες πέρα από την πολική έκταση. Η επιλογή αυτής της τοποθεσίας σηματοδοτεί μια στρατηγική ισορροπία – οι ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας συναντιούνται πρόσωπο με πρόσωπο σε ένα μέρος όπου τα συμφέροντά τους συμπίπτουν.

Η Αλάσκα έχει αποκτήσει γεωπολιτική σημασία λόγω των ανεκμετάλλευτων ορυκτών καυσίμων της.

Ο Τραμπ έχει πιέσει για μεγαλύτερο έλεγχο στην Αρκτική, σχέδια για τη Γροιλανδία και πρόσβαση στο πετρέλαιο. Η διεξαγωγή συνομιλιών εκεί επικεντρώνει τη συζήτηση σε θέματα όπου διακυβεύονται σημαντικά παγκόσμια ενεργειακά και εδαφικά συμφέροντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021 ο Τραμπ συναντήθηκε για τελευταία φορά πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πούτιν. Οι ηγέτες των δύο χωρών δεν έχουν συναντηθεί από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Αλλά ο Τραμπ είναι σε επαφή με όλες τις πλευρές – τη Ρωσία, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους ηγέτες – και λέει ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, θέλουν «να δουν ειρήνη». Κάνει λόγο ακόμη και για την πιθανή σύναψη συμφωνίας και για το πώς αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει «ανταλλαγή εδαφών».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι δεν θα παραχωρήσει εδάφη που έχουν προσαρτηθεί από τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει στείλει στο Λευκό Οίκο λίστα απαιτήσεων σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Ζελένσκι και άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Αυτοαποκαλείται «επικεφαλής ειρηνοποιός» και διεκδικεί την αναγνώριση για τον τερματισμό έξι πολέμων από την επιστροφή του στην εξουσία πριν από 200 ημέρες.