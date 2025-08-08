Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters προγραμματίζεται σύντομα συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους:«Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Η συνάντηση θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που καθυστέρησαν τη διαδικασία». Συμπλήρωσε ότι ο Πούτιν επιθυμεί τη συνάντηση «το συντομότερο δυνατό» και επίσης σχολίασε πως δεν του αρέσει ο όρος «τελευταία ευκαιρία».

Trump: I will be meeting with Putin very shortly. He wants to meet as soon as possible too. pic.twitter.com/DHVWRhrU2l — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

Ακόμη αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Τραμπ σημείωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να λάβει ό,τι χρειάζεται ώστε να είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία. Ο ίδιος έκανε λόγο για «ορισμένες ανταλλαγές εδαφών» με σκοπό να υπάρξει λύση επωφελής και για τις δύο πλευρές.

Χαακτηριστικά δήλωσε:«Είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει κατάληξη για το Ουκρανικό», προσθέτοντας ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ο τόπος διεξαγωγής της συνάντησης με τη ρωσική πλευρά. «Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες αργότερα σχετικά με την κατάσταση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», κατέληξε.

BREAKING: Trump says we will see some “swapping” of territories in Ukraine. “Some back, some switched. There will be some swapping of territories.” pic.twitter.com/hnTkep34L7 — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

Bloomberg: Ουάσιγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν μια συμφωνία εκεχειρίας που θα παγίωνε τα κέρδη του Πούτιν στην Ουκρανία

H Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχουν καταληφθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία για εδάφη ενόψει μιας σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως το δημοσίευμα του Bloomberg αποτελεί εικασία. Ένας εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Προς το παρόν οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει το ρεπορτάζ. Εντούτοις, σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε μετά το δημοσίευμα, η οποία δεν αναφέρεται σε αυτό, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε:

«Οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να επιτύχουν μία εκεχειρία και πρέπει από κοινού να στηρίξουμε όλα τα εποικοδομητικά βήματα. Μια αξιοπρεπής, αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη μπορεί να είναι μονάχα το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μας», τόνισε.

Ο Πούτιν διεκδικεί τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, το Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, όπως και την χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία προσάρτησε το 2014. Οι δυνάμεις του δεν ελέγχουν πλήρως τα εδάφη στις τέσσερις περιφέρειες.

Ο Τάισον Μπάρκερ ο πρώην αναπληρωτής ειδικός αντιπρόσωπος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας, εκτιμά πως η πρόταση, όπως παρουσιάζεται από το Bloomberg, θα απορριπτόταν αμέσως από τους Ουκρανούς.

«Το καλύτερο που οι Ουκρανοί μπορούν να κάνουν είναι να παραμείνουν σταθεροί στις αντιρρήσεις τους και τους όρους τους για μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση, επιδεικνύοντας ευγνωμοσύνη για την αμερικανική στήριξη», είπε ο Μπάρκερ.

Τέλος βάσει της φερόμενης αυτής συμφωνίας, όπως υποστηρίζει το Bloomberg, η Ρωσία θα τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια κατά μήκος των τωρινών γραμμών του μετώπου.