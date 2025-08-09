O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι θα συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του «πολύ σύντομα» στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Θα συναντήσω τον πρόεδρο Πούτιν πολύ σύντομα. Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω πως δυστυχώς υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, διαφορετικά θα το είχα κάνει πολύ πιο γρήγορα», δήλωσε.