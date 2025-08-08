Η σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προγραμματιστεί για το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, ο τόπος διεξαγωγής της συνάντησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Μεταξύ των επικρατέστερων επιλογών βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ουγγαρία, η Ελβετία και η Ρώμη. Οι συνομιλίες σχετικά με την ημερομηνία και την τοποθεσία βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες παραμένουν ιδιαίτερα ρευστά.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μόσχα έχει ήδη καταθέσει κατάλογο αιτημάτων, τα οποία σχετίζονται με μια πιθανή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διασφαλίσει τόσο τη συγκατάθεση του Κιέβου όσο και τη στήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων της.