Στη Ζάκυνθο, ένας 51χρονος Έλληνας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αντιμέτωπος με κατηγορίες για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε οίκημα που ανήκει στον συλληφθέντα — το οποίο χρησιμοποιούσε και ως στάβλο — καθώς και στην κατοικία του, τρία δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούνταν με επιμέλεια σε εξωτερικό χώρο. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, οι αρχές κατάσχεσαν τρεις καραμπίνες (εκ των οποίων η μία μονόκανη), συνολικά 97 φυσίγγια, ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, καθώς και αγροτικά εργαλεία όπως σκαπτικό εργαλείο, πριόνι και κλαδευτήρι.

Έρευνα και προανάκριση

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, που συνεχίζει την προανάκριση για τον προσδιορισμό όλων των παραμέτρων της υπόθεσης και των πιθανών εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου θα λογοδοτήσει για τις βαρύτατες κατηγορίες που τον βαραίνουν.