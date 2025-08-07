Με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, απαγορεύεται η κολύμβηση σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τη θερινή περίοδο του 2025, λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου 2025 και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Η απαγόρευση ισχύει για τις εξής 13 κατηγορίες περιοχών, μεταξύ αυτών λιμάνια, όρμοι, εκβολές ποταμών και σημεία με πιθανούς ρυπαντικούς κινδύνους:
- Λιμάνια, ναυπηγεία, αγκυροβόλια (γενική απαγόρευση).
- Από Πειραιά έως Πέραμα – λόγω επιβαρυμένης θαλάσσιας ζώνης.
- Σκαραμαγκάς – Ασπρόπυργος – έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.
- Σκαφάκι, Σταυρός, Ναυτική Σχολή Δοκίμων, Miramare – περιοχές με στρατιωτική ή εμπορική χρήση.
- Μικρολίμανο έως ακτή Ξηροτάγαρου.
- Ακτή ΕΔΕΜ – απαγορεύεται 100 μ. εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
- Ακτή Σούνιο – μπροστά από το εστιατόριο «Ακρογιάλι».
- Όλες οι εκβολές αγωγών ομβρίων – σε ακτίνα 50 μέτρων.
- Εκβολές βιολογικών καθαρισμών – σε ακτίνα 200 μέτρων.
- Ναυπηγεία Λαυρίου – εκτός της ακτής Χέλμη έως Θορικό (Ακτή Θεάτρου).
- Ραφήνα – εξωτερική πλευρά προσήνεμου μόλου.
- Νέα Μάκρη & Μαραθώνας – γύρω από τις εκβολές σε στρατιωτικές κατασκηνώσεις.
- Ασωπός ποταμός – 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής.
Εξαίρεση αποτελεί η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην απαγόρευση.