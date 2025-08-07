Με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, απαγορεύεται η κολύμβηση σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τη θερινή περίοδο του 2025, λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου 2025 και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Η απαγόρευση ισχύει για τις εξής 13 κατηγορίες περιοχών, μεταξύ αυτών λιμάνια, όρμοι, εκβολές ποταμών και σημεία με πιθανούς ρυπαντικούς κινδύνους:

Λιμάνια, ναυπηγεία, αγκυροβόλια (γενική απαγόρευση).

Από Πειραιά έως Πέραμα – λόγω επιβαρυμένης θαλάσσιας ζώνης.

Σκαραμαγκάς – Ασπρόπυργος – έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.

Σκαφάκι, Σταυρός, Ναυτική Σχολή Δοκίμων, Miramare – περιοχές με στρατιωτική ή εμπορική χρήση.

Μικρολίμανο έως ακτή Ξηροτάγαρου.

Ακτή ΕΔΕΜ – απαγορεύεται 100 μ. εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.

Ακτή Σούνιο – μπροστά από το εστιατόριο «Ακρογιάλι».

Όλες οι εκβολές αγωγών ομβρίων – σε ακτίνα 50 μέτρων.

Εκβολές βιολογικών καθαρισμών – σε ακτίνα 200 μέτρων.

Ναυπηγεία Λαυρίου – εκτός της ακτής Χέλμη έως Θορικό (Ακτή Θεάτρου).

Ραφήνα – εξωτερική πλευρά προσήνεμου μόλου.

Νέα Μάκρη & Μαραθώνας – γύρω από τις εκβολές σε στρατιωτικές κατασκηνώσεις.

Ασωπός ποταμός – 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής.

Εξαίρεση αποτελεί η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην απαγόρευση.