Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Τζέφρι Επστάιν «τον καλύτερο» σε ένα μήνυμα που έγραψε για τον δισεκατομμυριούχο σε ένα αντίτυπο του βιβλίου του 1997 «Trump: The Art of the Comeback» σύμφωνα με τους New York Times. Τα λόγια θαυμασμούστο γράμμα ήταν: «Στον Τζεφ – Είσαι ο καλύτερος!». Ο Τραμπ έδωσε ένα αντίτυπο του βιβλίου στον […]