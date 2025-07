Τρόμος στα ανοικτά των ακτών της Ινδονησίας. Φέρι μπόουτ με 280 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη ακόμα αιτία, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βρεθούν στο νερό.

Πλάνα από κινητά τηλέφωνο δείχνουν τον κόσμο να φορά πορτοκαλί σωσίβια και να πηδά στη θάλασσα εν μέσω μιας αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Το πλοίο εξυπηρετούσε τη γραμμή Μανάδο-Ταχούδα και τα γύρω νησιά, ενώ την ώρα του ατυχήματος βρισκόταν καθ’ οδόν από τα νησιά Τάλαουντ προς την πόλη Μανάδο.

A fire broke out aboard the KM Barcelona VA ferry off the coast of North Sulawesi, Indonesia 🇮🇩 (20.07.2025) pic.twitter.com/mNt231KVxF

— Disaster News (@Top_Disaster) July 20, 2025