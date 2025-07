To Ισραήλ με «χειρουργικά χτυπήματα» πλήττει την Νοτιοδυτική Συρία και τους στρατηγικούς στόχους στην Δαμασκό. Με την περιοχή της Μέσης Ανατολής να βρίσκεται ξανά σε μία φάση αποσταθεροποίησης μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Σε συγκλονιστικό βίντεο παρουσιάστρια τοπικού καναλιού ακούει την έκρηξη και προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ σε άλλο πλάνο παρουσιαστής του τηλεοπτικού καναλιού AlArabiya που βρίσκεται σε live μετάδοση αντιδρά αμέσως μετά τον ήχο του πλήγματος και γυρίζει το κεφάλι του για να δει τι συνέβη. Ένα ακόμη «τρομακτικό» βίντεο δείχνει τις δυνάμεις ασφαλείας της Δαμασκού να σπεύδουν άμεσα στο σημείο της επίθεσης, προσπαθώντας να αξιολογήσουν τις συνέπειες του χτυπήματος.

Ισραηλινή Ανακοίνωση και Χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε την είσοδο του στρατιωτικού αρχηγείου στη Δαμασκό, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Πηγές από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν ότι οι αξιωματικοί αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο υπόγειο του κτιρίου.

Το κρατικό κανάλι Elekhbariya TV μετέδωσε ότι δύο άμαχοι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα.

Σύμφωνα με δύο συριακές πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, το ισραηλινό χτύπημα είχε στόχο το υπουργείο Άμυνας στη Δαμασκό.

Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την επίθεση στην είσοδο του συριακού στρατιωτικού αρχηγείου. Στην ανακοίνωσή τους, οι IDF ανέφεραν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τη δραστηριότητα κατά των Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία, και δήλωσαν έτοιμοι για διάφορα σενάρια.

The moment the Israeli Air Force carried out an airstrike on the General Staff building in Umayyad Square in central Damascus. pic.twitter.com/bgtZqJjK2o

Τραυματισμοί Αμάχων και Ενίσχυση Ισραηλινών Δυνάμεων στα Σύνορα. Επίσης τα Συριακά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν τον τραυματισμό δύο αμάχων στη Δαμασκό από το ισραηλινό πλήγμα. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την ενίσχυση των μάχιμων δυνάμεών του στα σύνορα με τη Συρία, επικαλούμενος την τρέχουσα αποτίμηση της κατάστασης στην περιοχή.

Syrian security forces are seen monitoring the streets near the defense ministry in Damascus following an Israeli strike on the army headquarters nearby.#Syria #Israel #Damascus

Read more: https://t.co/khwGQkQwPt pic.twitter.com/BhNHsK3ofv

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 16, 2025