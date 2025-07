Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε την είσοδο του στρατιωτικού στρατηγείου της Συρίας, στη Δαμασκό. Δύο συριακές πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι μια ισραηλινή επίθεση είχε πλήξει το υπουργείο Άμυνας στην πρωτεύουσα της χώρας.

Το SANA μετέδωσε εξάλλου ότι ακούστηκε ο ήχος μιας ισχυρής έκρηξης στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό η φύση της οποίας βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επιτέθηκε στην πύλη εισόδου του αρχηγείου του συριακού στρατού στη Δαμασκό.

⭕️The IDF struck the entrance of the Syrian regime’s military headquarters in the area of Damascus in Syria.

The IDF continues to monitor developments and the regime’s actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon,… pic.twitter.com/WSyBFrCiog

